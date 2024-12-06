棒球／中信推廣棒運 助大陸小學蓋球場

中國信託慈善基金會本周三赴對岸的浙江省嵊州市三界鎮中心小學，舉行「中國關心下一代教育基地」第六十所基地校揭牌儀式，同時捐贈人民幣五十萬元，用於興建棒壘球場地與打擊練習場，預估近千名學生受惠。

中信慈善基金會執行長暨中信金董事會祕書長高人傑致詞時表示，中國信託持續提供幫助給教育資源薄弱的學校，也把重視「團隊精神」的棒球運動推廣給孩子，特別是中信慈善基金會董事長辜仲諒在二○二二年上任亞洲棒球總會會長時，就提出「團結亞洲、打造亞洲大聯盟」的願景，期盼整合各界資源，提升亞洲各國基層棒球水準。

高人傑也分享台灣經驗指出，中信慈善基金會二○一四年推動「愛接棒－少棒暨青少棒資助計畫」，至今扎根全台廿八所偏鄉學校棒球隊，台灣近年來在國際棒球賽事上的成績卓見成效，現在希望能複製這個成功經驗到對岸。

出席掛牌儀式的關工委主任顧秀蓮特別感謝辜仲諒持續為貧困地區提供教育資源，也讓更多學校認識棒球、產生興趣，知道棒球是一項值得學習的運動。

中信慈善基金會自十一年前與中國關心下一代工作委員會共同投入偏遠地區的教育工作，累計扶助近八萬名弱勢孩童。此次計畫捐贈三界鎮中心小學人民幣五十萬元，用於興建全新的棒壘球場地與打擊練習場，當地政府也加大力度，追加投入人民幣三千萬元，幫助該校修建綜合食堂與操場。