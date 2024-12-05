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青棒營／歐子喬開心找王建民討教 最大收穫「學英文」

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
NIKE青棒訓練營，新明國中歐子喬是本屆唯一國中生代表。記者蘇志畬／攝影
NIKE青棒訓練營，新明國中歐子喬是本屆唯一國中生代表。記者蘇志畬／攝影

NIKE青棒訓練營固定邀請一名國中生參加，過去陳柏毓林盛恩曾是唯一國中生代表，兩人也都踏上旅美路，今年的新明國中歐子喬也有旅外夢，這次青棒營最大收穫就是「要開始學習英文」。

為期三天的訓練營，歐子喬作為唯一國中生，在充滿高中學長的營隊中，從緊張到融入，他表示，在這學習到很多國中沒有的東西，「守備、投球都進步很多，要謝謝教練。」

歐子喬舉例，過去作為投手，在下丘處理對方短打球時比較不穩，但在這邊教練傳遞的觀念，是比較慢的來球可以從容一點去接，增加穩定度，「在判斷上幫助我很多，投球方面則是能夠更放鬆一點去投。」

陣中的「沈默王牌」王建民也是歐子喬的偶像，趁這個營隊的機會，問到一些投球上的細節，另外陳柏毓也對自己照顧有加，「未來想要去美國打球，有問學長們旅外要做什麼努力，最需要現在開始做的就是學習英文。」

台灣、南非混血的歐子喬從澎湖講美國小時就是球隊中的王牌，2022年代表台灣參加U12世界盃，升上國中後備受倚賴，身高180公分、體重72公斤的身材條件也很有潛力，不過因跨區就讀，目前國二的他，要到國三才能報名聯賽、選拔賽。

林盛恩 陳柏毓

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