青棒營／劉任右找林樺慶討教曲球 獲選最佳投手

聚集台灣頂尖高中生的「NIKE青棒訓練營」在今天結束，台東體中朱盟獲選為MVP，平鎮高中左投劉任右成為最佳投手，剛升高一的劉任右展現大將之風，還趁機跟林樺慶討教曲球投法，收穫滿滿。

劉任右在國三就擁有146公里的球速，作為左投相當稀少，今年升上平鎮高中又在11月的的黑豹旗投到147公里，在NIKE青棒訓練營從王建民手中接下最佳投手獎盃。

劉任右表示，這是第一次參加青棒營，守備上學習到一些細節，也跟前中職投手、現任高苑工商總教練林樺慶討教，「主要是學曲球，這顆我平常比較少丟，把它學起來。」

這次青棒營有不少高二、高三精英，但劉任右脫穎而出獲獎，他表示，比賽的感覺還不錯，因為學長都很強，想要對決，上去就不會想對方是學長，用平常心去丟。

朱盟則意外自己獲選MVP，他說：「因為這麼多好選手，竟然會選到我。」這次到青棒營他學習到跑壘的觀念，無論自己腳程快慢，都要全力以赴，也很喜歡教練團中的鄭宗哲，「他的身材沒有很大隻，但還是可以在美國生存。」

NIKE青棒營得獎名單：

最佳守備：大溪高中廖宥霖

最佳捕手：普門中學張育豪

最佳打擊：普門中學潘信安

最佳投手：平鎮高中劉任右

最佳鬥士：鶯歌工商傅鈞致