棒球／青棒營唯一國中生 歐子喬獲陳柏毓特別照顧

NIKE青棒訓練營今天進入第三天結訓日，每年固定邀請一名國中好手「跳級」參加，今年是2010年出生的新明國中右投手歐子喬，過去也曾以國中生身分加入的陳柏毓特別照顧，也大方回答對於投球的請益。

歐子喬向陳柏毓詢問如何投出一場好球，陳柏毓舉自己的心態，就是攻擊好球帶、取得球數領先，就能給予打者壓力、配球更靈活，「沒有狀況好不好，只有策略有沒有做好，投手都會遇到狀況不好，但只要做好賽前準備、比賽執行好計畫，就不會差太多。」

歐子喬曾在2022年參加U12世界盃，台灣、南非混血的他代表中華隊出賽，今年則以國中生身分參加青棒營，上一屆國中生正是2019年的林盛恩，跟陳柏毓一樣都已經到美職發展。

陳柏毓理解同為國中生參與青棒營的心情，這幾天都特別照顧歐子喬，其他學長也都關心他，「對他我就是鼓勵，能夠來這邊能力不會差太多，未來也許還會再來，每次來的心態都會不同，希望那能夠一直學到不同的東西。」