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MLB／目標不只上大聯盟 鄭宗哲要成為每天上場的球員

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
NIKE台灣青棒菁英訓練營，鄭宗哲（左）、吉力吉撈．鞏冠（右）擔任教練團成員。記者季相儒／攝影
NIKE台灣青棒菁英訓練營，鄭宗哲（左）、吉力吉撈．鞏冠（右）擔任教練團成員。記者季相儒／攝影

海盜隊3A好手鄭宗哲今天參加NIKE青棒訓練營，分享自己的旅美心得，鼓勵選手要持續向上邁進，對自己的期許不只是明年升上大聯盟，更要成為能夠在大聯盟每天上場的選手。

鄭宗哲已經被海盜隊放進40人名單，距離大聯盟差一步，談到這點，鄭宗哲認為確實很接近，但也知道美職運作上有很多因素要考量，也需要機運，「有選擇權、年資、經驗、陣容等問題，但總要有第一天，才能去累積每一天。」

但能夠進入40人名單，鄭宗哲覺得已經很幸運，「回頭來看，一個屏東的小孩子，有一天被大聯盟球隊放在重要的位置，沒有海盜隊就沒有現在的我，不知道自己會英文、不知道自己能開轟，很謝謝海盜隊的栽培，不管有沒有上，都不會有遺憾。」

不過鄭宗哲也說：「當然我相信自己可以上大聯盟，目標不是上大聯盟，而是能夠每天上場，不知道機會什麼時候到。」

鄭宗哲這段時間待在台灣也沒荒廢，向中職爭取參加冬季聯盟，預計出賽6場的他已經打完3場，「不在意現在的成績，最主要是是看自己訓練到這階段，處於什麼狀態，現在動作有點前傾，調整後再看看。」

NIKE台灣青棒菁英訓練營，鄭宗哲（右）、吉力吉撈．鞏冠（左）擔任教練團成員。記者季相儒／攝影
NIKE台灣青棒菁英訓練營，鄭宗哲（右）、吉力吉撈．鞏冠（左）擔任教練團成員。記者季相儒／攝影

大聯盟 海盜 鄭宗哲

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