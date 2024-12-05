快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

中職／職棒雜誌12強搶購風潮 已確定3刷總銷量破10萬本

中央社／ 台北5日電
12強奪冠讓職業棒球雜誌引起搶購風潮，今天實體通路一上架就被搶購一空，目前首刷、2刷加起來6萬本，加上3刷總銷量破10萬本。 圖／中職提供
12強奪冠讓職業棒球雜誌引起搶購風潮，今天實體通路一上架就被搶購一空，目前首刷、2刷加起來6萬本，加上3刷總銷量破10萬本。 圖／中職提供

世界12強棒球賽台灣隊勇奪世界第一，由中華職棒出版的職業棒球雜誌引起搶購風潮，今天實體通路一上架就被搶購一空，目前首刷、2刷加起來6萬本，加上3刷總銷量破10萬本。

第513期12月號的職業棒球雜誌，本期封面故事為「世界12強冠軍 台灣尚勇」，收錄台灣隊在12強賽奪冠全紀錄，還有陳傑憲、張奕、林昱珉人物專訪；且這期雜誌為正、反雙封面，附贈「12強冠軍紀念海報」3款隨機附送1款，可在超商、書局等通路購買。

雖然這期職棒雜誌首刷已從不到1萬本增加為3萬本，不過仍造成搶購潮，許多球迷紛紛哀號買不到雜誌。中職今天表示，目前已確定2刷，首刷、2刷加起來共有6萬本，且決定繼續3刷，「總銷量破10萬本，持續增加中。」

中職會長蔡其昌也在社群媒體發文表示，「聯盟職棒雜誌已經進入3、4刷，網路書店都會持續加開，盡量讓大家都能買到，請大家放心。」至於後續追加的數量，目前還在評估中。

職棒雜誌呼籲，「本期雜誌詢問量非常大，我們很希望大家都能順利購買，各平台還會加開預購量，今天實體通路才上架，請勿購買哄抬價格的黃牛雜誌。」

中職 棒球 陳傑憲

延伸閱讀

12強賽／中華隊王牌林昱珉媽媽回饋鄉親 早餐連3天50份免費

中職／陳傑憲年底合約到期 傳統一獅將端出長約終身留人

12強賽／張奕、高國輝參觀「宇宙」展 分享冠軍獎金怎運用

12強賽／兩大因素考量！林昱珉「恐不參加」明年經典賽資格賽

相關新聞

中職／12強奪冠職棒雜誌搶購一空 蔡其昌：有需要會再刷一版

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，全台掀起棒球熱潮，職棒雜誌本期每本附贈一張海報，引爆民眾搶購，不少人哀嚎跑多家超商都買不到...

經典賽／被12強奪冠感動 旅外好手陳柏毓：把自己準備好

中華隊剛在世界12強棒球賽拿下冠軍，明年又要迎接經典賽資格賽，旅外球員有望成為名單中的新血，海盜隊2A投手陳柏毓談及此事...

中職／職棒雜誌12強搶購風潮 已確定3刷總銷量破10萬本

世界12強棒球賽台灣隊勇奪世界第一，由中華職棒出版的職業棒球雜誌引起搶購風潮，今天實體通路一上架就被搶購一空，目前首刷、...

經典賽／資格賽西班牙初步名單曝光 驚見2大聯盟球員、前中職洋投

第6屆世界棒球經典賽將於2026年3月開打，中華隊必須先在資格賽取得門票，資格賽會在明年舉辦。外媒曝光與中華隊同屬A組的西班牙初步名單，有不少中南美洲好手入列。 資格賽A組賽事明年2月21至25

中職／統一獅隊唐肇廷宣布退休轉任教練 不選擇打到最後一口氣

日前被統一獅宣布戰力外的唐肇廷，於今天在臉書宣布「不選擇打到最後一口氣」，決定轉任教練，褪下球員身分。

中職／陳傑憲年底合約到期 傳統一獅將端出長約終身留人

12強賽「台灣隊長」陳傑憲率中華隊奪冠，打出人氣與身價，他與統一獅隊合約將在年底到期，據媒體報導，球隊方面有意提出長約留人，包括球員生涯後期轉任教練規劃，合約可能長達10年；他將在海外發展及留在台灣，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。