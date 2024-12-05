經典賽／被12強奪冠感動 旅外好手陳柏毓：把自己準備好

中華隊剛在世界12強棒球賽拿下冠軍，明年又要迎接經典賽資格賽，旅外球員有望成為名單中的新血，海盜隊2A投手陳柏毓談及此事時表示，雖然變數還很多，但會把自己準備好。

陳柏毓今天出席「NIKE 台灣青棒菁英訓練營」，談到12強看到前輩們拿下世界冠軍，自己也感到開心，「讓全世界知道台灣這個國家的棒球是很厲害的，整個風氣起來，對棒球很有幫助。」

陳柏毓也想起2019年還在高中時，曾穿上中華隊球衣在U18世界盃奪冠，現在看到12強拿下冠軍，「很感動，成棒也辦到，代表我們是有這個實力的，可以自豪說，我們棒球是最好的。」

NIKE 台灣青棒菁英訓練營，旅美投手陳柏毓（中）從學員變成教練。記者季相儒／攝影

陳柏毓被看好是明年2月經典賽資格賽中華隊成員之一，只不過仍須與球團溝通，陳柏毓也表示，資格賽是明年的事情，現在不確定的因素還很多，「把自己準備好，真的需要可以盡一份力。」

對於「NIKE 訓練營」陳柏毓也有很多感觸，高中時自己曾經以學員身分參加，今年卻從選手變成教練，還跟以前的教練團一起指導，「心情滿特別的，對我來說是一種激勵，也希望將過去在這裡學到、幫助自己成為職業球員的經驗，分享給他們。」