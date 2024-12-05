中職／12強奪冠職棒雜誌搶購一空 蔡其昌：有需要會再刷一版

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，全台掀起棒球熱潮，職棒雜誌本期每本附贈一張海報，引爆民眾搶購，不少人哀嚎跑多家超商都買不到。身兼中華職棒會長的民進黨立委蔡其昌表示，感謝大家對選手、聯盟支持，這兩天會統計數量，如果很多球迷沒買到，會再刷一版。

世界12強棒球賽決賽，中華隊以4比０完封日本隊，拿下隊史第一座世界冠軍，球員好表現獲得球迷讚賞，中華隊周邊商品吸引民眾搶購。今天上架的職業棒球雜誌，不少民眾一早跑遍各超商都買不到，紛紛向蔡其昌求助。

蔡其昌今天受訪表示，早上看了一下社群，好像有球迷三更半夜就到超商攔截宅配車，這次有三款海報，球迷可能想一次蒐集，很多球迷一次都買好幾本，非常感謝大家這麼支持這些選手、聯盟，真的謝謝大家。

對於職棒雜誌被搶購一空，蔡其昌說，考量庫存問題，如果庫存太多聯盟會虧損很大，第一批6萬本，先刷兩版；跟球迷抱歉，如果今天沒有買到，聯盟這兩天會統計，如果各大通路商都沒有了，就會考慮再刷1版，滿足大家需要。

蔡其昌說，球迷買職棒雜誌主要是紀念，棒球迷都知道這個冠軍盼了至少30年，下一個冠軍還不知道在哪裡，這是台灣棒球歷史性光榮時刻，大家都想買一本紀念，聯盟會繼續服務大家，滿足需求。