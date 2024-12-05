經典賽／資格賽西班牙初步名單曝光 驚見2大聯盟球員、前中職洋投

第6屆世界棒球經典賽將於2026年3月開打，中華隊必須先在資格賽取得門票，資格賽會在明年舉辦。外媒曝光與中華隊同屬A組的西班牙初步名單，有不少中南美洲好手入列。

資格賽A組賽事明年2月21至25日於台北進行，A組有中華、尼加拉瓜、西班牙和南非。資格賽採單循環，小組賽第1直接晉級會內賽，小組第2與第3會再進行一場比賽，勝者晉級會內賽。

知名古巴記者羅梅洛（Francys Romero）今天發文曝光西班牙初步名單，有許多中南美洲好手助陣，古巴出生的有曾效力中職樂天桃猿隊的雷法（Elian Leyva）、皇家隊小聯盟2A的O.赫南德茲（Omar Hernandez）、拉萬德拉（Orlando Lavandera）及O.羅德里奎茲（Orlando Rodriguez）。

紅人隊馬提。 路透

名單內還有大聯盟球員馬提（Noelvi Marte）和吉洛梅（Luis Guillorme）。現年23歲的馬提是2022年百大新秀第11名，去年為紅人隊出賽35場，累積3轟，整體攻擊指數（OPS）0.822，今年因使用禁藥被禁賽，歸隊後表現不佳，OPS只有0.549。

響尾蛇隊吉洛梅。 路透

吉洛梅則是名單中最大咖，大聯盟出賽累積414場，今年效力勇士、天使和響尾蛇隊，是一名內野工具人，OPS值為0.574。

其他選手包含E.赫南德茲（Elier Hernandez）、迪斯派（Odrisamer Despaigne）、內格林（Yoanner Negrin）、吉倫（Pablo Guillén）、塞拉（Carlos Sierra）、貝爾崔（Engel Beltré）、羅索（Ramon Rosso）及克魯茲（Rhiner Cruz）。