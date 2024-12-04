中職／陳傑憲年底合約到期 傳統一獅將端出長約終身留人

12強賽「台灣隊長」陳傑憲率中華隊奪冠，打出人氣與身價，他與統一獅隊合約將在年底到期，據媒體報導，球隊方面有意提出長約留人，包括球員生涯後期轉任教練規劃，合約可能長達10年；他將在海外發展及留在台灣，做出選擇。

據《ET運動雲》今天報導，統一獅隊昨日在台南英雄遊行見面會後，領隊蘇泰安就與陳傑憲及所屬經紀公司進行會談，表明希望與他簽下長約，讓他終身成為統一人。

現年31歲的陳傑憲今年月薪65萬，自2016年加入統一獅，至今已9個球季，目前3年合約於年底到期。由於日前陳傑憲也表態不排除海外發展的機會，獅隊勢必要開出更好條件才能留人。

統一獅初步與陳傑憲談約 盼他成為終身統一人

中華職棒統一獅隊球星陳傑憲的合約在今年底到期，今年優異成績加上「台灣隊長」光環加持，獅隊領隊蘇泰安今天表示，希望陳傑憲能成為終身統一人，盼與他簽下長約。

中職統一獅隊陣中的世界12強賽台灣隊國手陳傑憲、潘傑楷、林安可、邱智呈等人昨天參加在台南的棒球英雄遊行，統一獅隊領隊蘇泰安昨天已經與陳傑憲的經紀人經過初步談約，談了1個多小時。蘇泰安說：「雙方洽談順利，球團立場很明確，希望能與他簽下長約，讓他成為終身統一人。」

獅隊與陳傑憲在2022年簽下3年複數年合約，今年月薪為新台幣65萬元，因此今年底合約就將到期；而且由於陳傑憲最快在2026年就有望可以取得自由球員資格，統一獅隊盼提前與他談下長約。

陳傑憲本季在中職例行賽出賽112場，401打數敲出134支安打、包含2發全壘打，送回55分打點，打擊率3成34。中職例行賽結束後，陳傑憲一路從季後挑戰賽、總冠軍賽，一直打到世界12強棒球賽，在12強賽獲選為大會最有價值球員，成為現在最有話題的人物。(中央社)