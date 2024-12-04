真理首部磨課師科技情蒐 用數據分析打造棒球冠軍戰力

中華隊奪下今年世界12強棒球賽冠軍，不僅選手、教練努力獲得肯定，情蒐小組也在賽事中發揮極大作用，讓情蒐與運科獲得高度關注，真理大學統計資訊與精算學系助理教授李中傑期盼，透過開設的「運動科技的科學統計─科技情蒐」課程，為我國培育更多情蒐與運科人才。

李中傑開設的「運動科技的科學統計－科技情蒐」課程，已於11月初在教育部「edu磨課師+」線上教育平台上線，課程中除了解說棒球與數字的意義外，更邀請灼見運動數據公司負責人徐樂分享運動場上的實務經驗，藉此讓學習者更能理解理論如何在實務中完美應用。

李中傑本身的專長為理論物理，但作為棒球迷，常以自身對棒球的熱愛融入學術教學現場，他表示，「對多數同學而言，數學是一門深奧的學科，因此常讓同學感到挫折。但當我提到棒球，並將棒球比賽紀錄與數字結合，同學便能重新專注，也對學習更有興趣。」

李中傑開設的「運動科技的科學統計－科技情蒐」課程是真理大學的首例線上磨課師課程，共分為六大單元，課程以深入淺出的方式說明棒球與數字的關係，解析每場棒球賽事數據背後的意義，進而評估球員價值。

同時，課程中也邀請到此次協助中華隊奪冠的功臣之一徐樂參與教學，徐樂現為灼見運動數據公司負責人，曾是棒球選手的他於2019年退役後，致力於推動我國棒球產業成長。

徐樂指出，儘管選手對打球非常專精，但對於賽事紀錄、影片剪輯以及數據分析的關聯卻十分陌生，因此他需要一群懂數據的專家，協助解讀數據背後的深層意義，此舉也是李中傑開設「運動科技的科學統計－科技情蒐」課程的目標之一。

真理大學代理校長李宜芳表示，因應後疫情時代，真理大學推出多項創新課程，協助同學多元學習。除了李中傑的首部磨課師課程外，他明年還規劃開設「棒球場上的物理學」遠距課程，不僅供真理大學學生修習，也將開放給一般大眾，讓更多國內棒球迷了解數據與棒球之間的甜蜜連結。