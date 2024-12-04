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日職／明年將披上山本由伸的「18號」 宮城大彌期許擺脫傷痛陰霾

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然因為傷勢導致出賽數降低，但仍不減宮城大彌的壓制力。 路透
雖然因為傷勢導致出賽數降低，但仍不減宮城大彌的壓制力。 路透

歐力士隊王牌左投宮城大彌今年雖受到傷勢影響，整季交出7勝9敗，中斷連3季雙位數勝投的紀錄，但防禦率1.91仍相當理想，季後也獲得加薪4000萬日圓。此外，宮城也將在明年賽季披上象徵王牌投手的「18號」背號。

現年23歲的宮城大彌是2021年太平洋聯盟新人王，同時也是2023WBC日本隊國手。今年季中因左胸大肌受傷，缺陣約1個半月，整季先發20場，交出7勝9敗。加薪後明年薪水為2億日圓。

山本由伸轉戰道奇後，象徵王牌的18號將由宮城大彌扛起。 美聯社
山本由伸轉戰道奇後，象徵王牌的18號將由宮城大彌扛起。 美聯社

宮城大彌今年原有機會爭取防禦率王寶座，但在今年10月4日最後一場先發面對樂天金鷲時，遇雨而直接裁定勝負，卻讓宮城無法補足局數，錯失防禦率王寶座，賽後也留下眼淚。

不過宮城強大的投球實力也讓球團對他寄予厚望，明年將扛下前隊友，同時也是前王牌山本由伸留下的「18號」，宮城大彌表示：「我會努力成為想贏球就能獲勝的投手。」同時也希望明年能擺脫傷勢困擾，「今年因為有受傷，希望明年能一直待在一軍。」

宮城大彌 山本由伸

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