日職／青柳晃洋啟動入札制 「虎之潛水艇」挑戰大聯盟
日本職棒阪神隊「虎之潛水艇」青柳晃洋確定挑戰大聯盟，球團今天宣布，青柳晃洋啟動入札制度挑戰旅美，開始進入為期45天的協商期。
青柳晃洋表示，很感謝球團願意協助自己圓夢，「雖然不知道結果如何，但能夠完成挑戰大聯盟這件事，我會好好努力，希望譜寫出好的故事，也希望球迷們能夠多多關注。」
因為低肩側投型態，青柳晃洋被封為「虎之潛水艇」，在2015年選秀會獲阪神第5指名入團，隔年開啟一軍生涯，曾在2021、2022年拿下13勝取得中央聯盟勝投王，2022年還獲得防禦率王，不過今年先發12場是2勝3敗、防禦率3.69，成績平平。
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