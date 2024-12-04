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經典賽／執行團隊名單 多明尼加傳奇集結

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
多明尼加瞄準2026年世界棒球經典賽野心勃勃，生涯703轟的傳奇球星普荷斯被預期是總教練人選之一。 美聯社
多明尼加瞄準2026年世界棒球經典賽野心勃勃，生涯703轟的傳奇球星普荷斯被預期是總教練人選之一。 美聯社

世界十二強棒球賽才剛落幕，多明尼加隊已經野心勃勃籌組二○二六年世界棒球經典賽戰力，昨天正式公布執行團隊名單，全是大聯盟傳奇人物。

多明尼加這次來台打十二強賽只有一勝四敗，包括一比二不敵中華隊，最終排名第九；視線已經望向下一屆經典賽，昨天亮牌執行團隊名單全是大聯盟退役球星，包括五位重砲克魯茲普荷斯歐提茲、英卡納西恩、葛雷諾，以及兩位名投馬丁尼茲、馬里寇爾。

普荷斯被預期是總教練人選之一，曾在二○○六年打過首屆經典賽，當年多明尼加排名第四，在四強賽不敵古巴隊。隊史最佳成績為二○一三年奪冠，上屆則在預賽就遭到淘汰，也讓他們對於後年雪恥野心勃勃。

普荷斯透露，擔任總領隊的克魯茲最近與他聯繫，詢問他是否加入團隊，「我當然說好，不僅是因為感謝他的賞識，也因為這是代表國家的機會。」

「我知道我們國家很不滿意去年的表現。」普荷斯霸氣說：「廢話少說，你們將會看到一支不一樣的團隊、不一樣的球隊。」多明尼加在下屆經典賽分在美國邁阿密進行的預賽Ｄ組，將與荷蘭、以色列、委內瑞拉以及一支資格賽晉級球隊同組。

剛在十二強賽成為世界冠軍的中華隊，由於去年經典賽落居分組墊底，必須先從明年二月的資格賽闖關，在Ａ組面對南非、尼加拉瓜、西班牙隊，爭取前進會內賽。

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