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12強賽／張奕、高國輝參觀「宇宙」展 分享冠軍獎金怎運用

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊兩位12強冠軍成員張奕、高國輝今天換上西裝，出席富邦美術館舉辦的《新宮晉：宇宙─風之旅人》展覽暨TAFAD派對晚宴。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊兩位12強冠軍成員張奕、高國輝今天換上西裝，出席富邦美術館舉辦的《新宮晉：宇宙─風之旅人》展覽暨TAFAD派對晚宴。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊兩位12強冠軍成員張奕高國輝今天換上西裝，出席富邦美術館舉辦的《新宮晉：宇宙─風之旅人》展覽暨TAFAD派對晚宴，走紅毯的難得經驗，讓張奕笑說比站上投手丘還緊張。

高國輝今天以一身格紋西裝和眼鏡裝扮亮相，張奕也穿上深色西裝，以12強冠軍悍將代表的身分出席，成為現場焦點，他們參觀《新宮晉：宇宙─風之旅人》展覽，聆聽導覽解說了解創作的背景和故事。

兩人難得正裝亮相，也被問到昨天看陳傑憲在時尚活動走紅毯的感覺，張奕說感覺不像棒球選手，完全就是一個藝人，「很帥！」高國輝更浮誇稱讚陳傑憲的帥沒有死角，「有時候在球場上，我這樣看、那樣看，都滿帥。」

中華隊12強摘冠，不僅大會獎金、國光獎章獎金入手，各縣市加碼，悍將球團今天也宣布，頒發獎金給本次為國爭光的悍將成員，包括張奕、江國豪、戴培峰、高國輝四人各獲頒100萬元，防護員林家儀與訓練員高挺耀各30萬元，兩人也在今天活動上會問到獎金運用。

張奕表示，還沒想那麼多，之後會再和家人討論理財；高國輝則老實笑答：「基本上，錢進到我戶頭，等於進到我老婆戶頭，老婆會幫我理財。」他透露，在自己從選手生涯退休之前，老婆就有在幫他做理財規畫，「所以我現在才可以想打高爾夫就可以打，這是個滿花錢的運動，我希望培養第二個興趣，人生要一直在追夢，棒球之後希望給自己另一個目標會更有動力。」

12強國手返台後行程滿檔，張奕談到接下來的行程安排，將在消化完後續工作後，回日本陪老婆小孩。

富邦悍將隊兩位12強冠軍成員張奕、高國輝今天換上西裝，出席富邦美術館舉辦的《新宮晉：宇宙─風之旅人》展覽暨TAFAD派對晚宴。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊兩位12強冠軍成員張奕、高國輝今天換上西裝，出席富邦美術館舉辦的《新宮晉：宇宙─風之旅人》展覽暨TAFAD派對晚宴。圖／富邦悍將隊提供

張奕 陳傑憲 高國輝

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