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冬盟／顏郁軒4安4打點 台灣海洋擊敗日職紅隊

中央社／ 台北3日電
亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋隊3日晚間與日職紅隊交手打線發揮，團隊敲18安、顏郁軒（圖）單場4安4打點，率隊以14比4搶勝下近期2連勝。（中華職棒提供）
亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋隊3日晚間與日職紅隊交手打線發揮，團隊敲18安、顏郁軒（圖）單場4安4打點，率隊以14比4搶勝下近期2連勝。（中華職棒提供）

亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋今晚與日職紅隊交手打線發揮，團隊敲18安、顏郁軒4安4打點，率隊以14比4搶勝近期2連勝，投手黃子豪中繼投2局無失分、奪下個人首勝。

亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋隊與日職紅隊在斗六棒球場交手，台灣海洋隊先發投手曾奕翔2局下遇到危機，2人出局後被敲出二壘打，接著連2次保送先讓對手滿壘擠回1分，再接連被福島圭音、辻本倫太郎敲出安打，後再投出四壞保送，單局失掉4分。

台灣海洋隊前3局沒有得分，4局上有攻勢，1人出局後靠著林莛淯、陳世嘉、林澤彬、全浩瑋接連安打先追回2分，2人出局後顏郁軒安打，再靠著對手接連守備失誤攻下3分、超前比數。

台灣海洋隊6局上再起攻勢，林澤彬安打上壘，靠著暴投、紀慶然安打添分，顏郁軒補上安打、對手再出現失誤，陳飛霖、林莛淯補上安打搶分，單局再添4分、拉開領先差距。

台灣海洋隊7局上顏郁軒適時安打送回2分，8局上4支安打、1次失誤攻勢串聯，單局再添3分；台灣海洋團隊敲出18支安打，加上對手4次守備失誤搶勝，顏郁軒單場5打數敲出4支安打，貢獻4分打點，打擊表現最亮眼、獲選單場MVP。

台灣海洋先發投手曾奕翔投3局失掉4分皆非責失分，黃子豪接手中繼投2局，沒被敲出安打，投出2次保送、無失分，奪下勝投。

林澤彬 棒球 紀慶然

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