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支持基層棒球教育 富邦助攻紅葉少棒新車

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
富邦悍將球員張進德忽然開著新車出現，給紅葉少棒的小將們一個奪冠大驚喜。圖／富邦金控提供
富邦悍將球員張進德忽然開著新車出現，給紅葉少棒的小將們一個奪冠大驚喜。圖／富邦金控提供

第三十一屆原棒協關懷盃圓滿落幕，台東紅葉國小少棒隊以凶猛火力奪冠，而為支持基層棒球教育，富邦文教基金會12月2日在台東棒球場送上驚喜，由富邦悍將球員張進德與王勝偉親自駕駛捐贈的新公務車進場，成為小將們冠軍獎盃外的最大禮物。

紅葉國小位於山區，交通不便，小球員大多來自台東不同地區，通勤困難需住校生活。這輛新車將取代即將退役的舊車，不僅協助週末返家接送，也承擔球隊參加各項賽事的重任。此外，富邦悍將更捐贈250顆二手職棒訓練球，期待為小球員打造更完善的訓練經驗。

富邦文教基金會與紅葉國小的合作源自慕尼黑國際兒少影展的說故事工作坊，工作坊中看見小球員在球場外的另一面，開啟了雙方的長期合作計畫。透過攜手共備學校課程，基金會幫助孩子檢視球隊訓練經驗，同時練習表達自我，記錄學校生活的成長點滴，從而建立更完整的情緒支持體系，實現全人教育的理念。

捐贈現場，貼有富邦悍將隊徽及紅葉少棒球衣圖騰的新車一現身，小球員興奮地爭相試乘，身兼原棒協理事長的王勝偉鼓勵孩子：「新的交通車會帶你們征戰更多賽事，比賽一定要更加認真 !」小將們也立刻以「悍將號」稱呼這台未來的戰車，承諾兩位悍將大哥哥會交出更好的戰績。

此次捐贈展現了富邦文教基金會及富邦悍將棒球隊對台灣棒球基層培育的重視與支持。未來，基金會將繼續攜手紅葉國小，透過多元教育計畫，為小球員追逐夢想、為台灣棒球未來盡心助力。

富邦悍將 棒球 王勝偉

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