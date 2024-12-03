快訊

南韓突發戒嚴令：國會外已有抗議人潮集結反對總統

劉家昌批宋楚瑜不手軟 一封道歉信讓宋放下恩怨

南韓宣布緊急戒嚴 賴總統指示持續關注可能發展

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／金酒與統一獅合辦少棒賽 邀潘傑楷赴金門指導

中央社／ 金門3日電
潘傑楷。圖片來源：IG@zoepan35
潘傑楷。圖片來源：IG@zoepan35

金門酒廠實業股份有限公司今天說，與中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊合作，13日到15日邀台灣少棒隊伍到金門縣舉行對抗交流賽，世界12強棒球賽台灣隊球員潘傑楷也將客座。

2010年起贊助獅隊的金酒透過新聞稿表示，獅隊2018年到2021年在金門校園舉行回饋活動並辦棒球教室，今年擴大舉行，首次辦理「2024金酒盃少棒交流賽」，邀2022年美國小馬聯盟世界少棒錦標賽亞軍高雄市中正國小、2023年華南金控盃少棒賽台南市代表隊崇學國小及立人國小，與金門中正國小A、B隊、金寧國小少棒隊切磋球技。

金酒說，曾邀獅隊球員陳傑憲、陳重羽及總教練林岳平到金門擔任棒球教室客座教練，指導球技，今年邀潘傑楷、球員陳聖平與林佳緯到金門指導三級棒球選手。

此外，金酒表示，14日、15日在球場外辦園遊會，民眾可完成闖關遊戲獲園遊券到現場消費，舞台活動邀金門地區學校社團、Uni Girls、獅隊吉祥物萊恩、盈盈及3名球員互動。

教室 教練 潘傑楷 金門

延伸閱讀

中職／台灣大賽林佳緯 初生之犢不畏虎

中職／輸了也有獎？林佳緯收敗隊優秀球員 開心不起來

中職／破繭而出一年大豐收 曾頌恩怪力敲下台灣大賽MVP

中職／神預言+神調度 平野惠一解釋藏陳子豪3場才先發原因

相關新聞

冬盟／顏郁軒4安4打點 台灣海洋擊敗日職紅隊

亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋今晚與日職紅隊交手打線發揮，團隊敲18安、顏郁軒4安4打點，率隊以14比4搶勝近期2連勝，投手黃...

12強賽／張奕、高國輝參觀「宇宙」展 分享冠軍獎金怎運用

富邦悍將隊兩位12強冠軍成員張奕、高國輝今天換上西裝，出席富邦美術館舉辦的《新宮晉：宇宙─風之旅人》展覽暨TAFAD派對...

棒球／金酒與統一獅合辦少棒賽 邀潘傑楷赴金門指導

金門酒廠實業股份有限公司今天說，與中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊合作，13日到15日邀台灣少棒隊伍到金門縣舉...

爆米花聯盟／于森旭2安3打點率 全越搶勝

爆米花棒球聯盟預賽全越運動野手于森旭今天單場2安3打點，率隊以7比6擊敗新北禾聯、奪下預賽第4勝；列特博生技則靠著投手許...

日職／鈴木一朗進入2025年名人堂候選 挑戰首位「全票通過」

日本野球殿堂博物館今天公布2025年名人堂候選名單，「朗神」鈴木一朗、傳奇右投上原浩治和名捕手阿部慎之助都入選，將在明年1月16日公開票選結果。 野球殿堂博物館位於東京巨蛋內，「競技者表彰」分成

中職／李晧禎2封「中文手寫信」感動無數粉絲 網破防：太感動了

韓籍啦啦隊女神「大哥」李晧禎昨天確定離開富邦悍將隊，令許多粉絲相當痛心。儘管她只來台1年，仍留下許多美好回憶，昨天她分享一段影片，裡面內藏2封中文手寫信，讓粉絲們十分感動。 李晧禎分享一段影片，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。