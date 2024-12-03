日職／鈴木一朗進入2025年名人堂候選 挑戰首位「全票通過」

日本野球殿堂博物館今天公布2025年名人堂候選名單，「朗神」鈴木一朗、傳奇右投上原浩治和名捕手阿部慎之助都入選，將在明年1月16日公開票選結果。

野球殿堂博物館位於東京巨蛋內，「競技者表彰」分成球員和專家2部門，球員對象限制是引退5年以上、20年以內，共挑出28名人選，鈴木一朗、上原浩治、阿部慎之助和福浦和也都是首度進入候選。

「專家」部分則是引退21年以上選手或退休6個月以上的職業隊教練，今年20人入圍，岡田彰布和尾花高夫是新候選人。

1991年鈴木一朗加盟日職歐力士隊，1994年成為日職首位單季200安的球員，曾締造洋聯打擊王7連霸，最有價值球員3連霸，在日職留下1278安、118轟、199盜壘，打擊率3成53的驚人數據。

2000年鈴木一朗加盟美職水手隊，新人年就敲出242支安打，有8轟、69打點，打擊率3成50，創大聯盟新人單季最多安，囊括美聯盟新人王、打擊王、安打王、年度MVP等獎項，2004年262安改寫單季最多安紀錄，一朗生涯日美通算共4367支安打。

日媒「日刊體育」指出，如果鈴木一朗首次入選就進入名人堂，將成為2018年松井秀喜和金本知憲後史上第7人，一朗首次入圍就獲選毫無懸念，焦點將放在是否成為史上首位全票通過的候選人。鈴木一朗也入圍明年美國名人堂，非常有望成為首位日本籍選手，焦點也是能否全票通過。

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