快訊

「新新併」又跨進一步！金管會證實收台新金、新光金合併申請

21位幸運兒中千萬獎項！9、10月發票清冊出爐 他最幸運只花5元

陸生團又遇抗議 被獨派團體轟「賣國賊」…馬英九竟做鬼臉回擊

爆米花聯盟／于森旭2安3打點率 全越搶勝

中央社／ 台北3日電
全越運動棒球隊粉絲團
全越運動棒球隊粉絲團

爆米花棒球聯盟預賽全越運動野手于森旭今天單場2安3打點，率隊以7比6擊敗新北禾聯、奪下預賽第4勝；列特博生技則靠著投手許吉仁7局1責失分優質先發，以9比3擊敗綺麗珊瑚

爆米花棒球聯盟賽事10月中開打，第一階段預賽10月底結束，12月1日開始第2階段預賽，今天全越運動與新北禾聯在台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場交手。

兩隊4局打完，全越2比3落後，全越5局上有攻勢，葉仲益率先敲出安打，1人出局後靠著失誤、潘世勳安打先送回追平分，再靠著盜壘、保送，2人出局後于森旭適時二壘打、一棒送回3分超前比數，郭福凱補上安打，送回團隊第7分。

全越先發投手人見健太今天投5.1局被敲5支安打，投出5次四死球保送，失掉5分責失分，林鴻宇、陳冠儒、洪紹恩、黃裕哲依序登板，牛棚投手僅再失掉1分，沒讓新北禾聯多搶下分數，全越搶勝、人見健太為勝投。

全越陣中具中職資歷的野手于森旭今天先發打6棒、守右外野，單場2支安打都是二壘打，貢獻3分打點、為勝利打點，另外獲得1次故意四壞保送。

列特博生技今天與綺麗珊瑚交手，先發投手許吉仁展現壓制力，總計用80球投7局，被敲出6支安打，投出1次觸身球保送、2次三振，失掉1分責失分。

列特博生技攻勢集中在後半段，前6局打完兩隊1比1平手，列特博生技7局上攻下4分，8、9局各拿2分，綺麗珊瑚僅在9局下追回2分，沒能延續攻勢，列特博生技搶下預賽第5勝。

棒球 綺麗珊瑚

延伸閱讀

「柑仔店」紀錄在地史料 新北樹林青年盼串起地方記憶

新北行人交通事故熱區 三重今年已發生281死傷案件奪冠

推廣申請露營場合法化 新北首推露營場短片助業者合法營業

國中男狼師涉性侵14歲男學生 新北：已停聘並組調查小組

相關新聞

棒球英雄遊行in台南 陳傑憲：回台南感到很溫暖

12強棒球賽中華隊奪冠，中華隊成員有不少來自中職統一獅，南市府今下午安排棒球英雄遊行，除邀請教練林岳平、高志綱與球員陳傑...

爆米花聯盟／于森旭2安3打點率 全越搶勝

爆米花棒球聯盟預賽全越運動野手于森旭今天單場2安3打點，率隊以7比6擊敗新北禾聯、奪下預賽第4勝；列特博生技則靠著投手許...

日職／鈴木一朗進入2025年名人堂候選 挑戰首位「全票通過」

日本野球殿堂博物館今天公布2025年名人堂候選名單，「朗神」鈴木一朗、傳奇右投上原浩治和名捕手阿部慎之助都入選，將在明年1月16日公開票選結果。 野球殿堂博物館位於東京巨蛋內，「競技者表彰」分成

中職／李晧禎2封「中文手寫信」感動無數粉絲 網破防：太感動了

韓籍啦啦隊女神「大哥」李晧禎昨天確定離開富邦悍將隊，令許多粉絲相當痛心。儘管她只來台1年，仍留下許多美好回憶，昨天她分享一段影片，裡面內藏2封中文手寫信，讓粉絲們十分感動。 李晧禎分享一段影片，

日職／38歲達比休有更強壯！前投教點出田中將大問題：直球威力不足

36歲的日本強投田中將大（Masahiro Tanaka）決定離開樂天金鷲，探索職業生涯的下一步。儘管他距離日美通算200勝僅差3勝，但由於本季表現不如預期，加上談薪不順，因而選擇與球隊分道揚鑣。

棒球／富邦捐紅葉少棒交通車 王勝偉張進德親駛登場送驚喜

原棒協關懷盃2日圓滿落幕，台東紅葉國小棒球隊奪下冠軍，富邦文教基金會送上驚喜，由中職富邦悍將球員張進德、王勝偉親自駕駛捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。