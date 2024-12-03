中職／李晧禎2封「中文手寫信」感動無數粉絲 網破防：太感動了

韓籍啦啦隊女神「大哥」李晧禎昨天確定離開富邦悍將隊，令許多粉絲相當痛心。儘管她只來台1年，仍留下許多美好回憶，昨天她分享一段影片，裡面內藏2封中文手寫信，讓粉絲們十分感動。

李晧禎分享一段影片，包含她在台灣練舞、應援和玩樂等美好回憶，其中還包含2封中文手寫信，1封是寫給啦啦隊隊友，「你們是我第一次真正交到的外國朋友，真的很感謝你們陪伴我度過一整年。一開始為了和你們變親近，我真的非常努力學中文，但現在感覺你們韓文變太好，我好像不用再學中文（開玩笑）。」

李晧禎喊話：「雖然我們無法再站上同個舞台上，但如果我們互相到韓國或台灣玩，一定要聯絡，約出來見面喔！真的很感謝妳們這些朋友，讓我有無法忘記的珍貴回憶。」

李晧禎寫給粉絲手寫信。截圖自李晧禎IG

另1封則是獻給台灣粉絲，「看到你們說，你們對我的支持永遠不會改變，這讓我獲得很多勇氣，如果有機會，我也會常去台灣玩，所以希望大家不要太擔心。還有，謝謝你們喜歡我的所有模樣，甚至連我的缺點都能變成優點，真的非常感謝你們！」

李晧禎寫給隊友手寫信。截圖自李晧禎IG

手寫信曝光後，網友們紛紛大讚，「太用心了吧」、「還寫手寫信真的100分」、「寫全繁體太感動了」。富邦啦啦隊們也現身留言區向她道別，展現彼此間深厚的友誼。

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