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日職／38歲達比休有更強壯！前投教點出田中將大問題：直球威力不足

聯合新聞網／ 綜合外電報導
田中將大休賽季選擇離開樂天，尋求美日通算200勝里程碑難度也倍增。 美聯社
田中將大休賽季選擇離開樂天，尋求美日通算200勝里程碑難度也倍增。 美聯社

36歲的日本強投田中將大（Masahiro Tanaka）決定離開樂天金鷲，探索職業生涯的下一步。儘管他距離日美通算200勝僅差3勝，但由於本季表現不如預期，加上談薪不順，因而選擇與球隊分道揚鑣。

曾任樂天金鷲與日本火腿一軍投手教練的佐藤義則，近日就比較了田中將大與38歲達比修有（Yu Darvish）的投球型態和身體狀況，並點出田中將大可能面臨的瓶頸。

田中將大自2021年從紐約洋基回到日職後，成績一路下滑。過去4個賽季，他僅為樂天貢獻20勝，今年更因傷病影響，整季只在一軍出賽1場，投5局失4分，防禦率為7.20。

這個賽季田中將大的年薪達2億6000萬日圓，但由於成績欠佳，球團在談判中提出大幅降薪，超出日本職棒協約的減額限制。對此，田中認為這並非金額問題，而是「個人感覺在球隊中已經沒有位置」，因此決定成為自由球員，尋求新的發展機會。

對於田中將大的現狀，佐藤義則在接受《Daily每日體育》訪問時表達了遺憾。他表示：「田中將大是樂天首次奪得日本一的最大功臣，原本希望他能在樂天達成日美通算200勝的里程碑，這是球迷和他本人都期待的，結果卻如此令人遺憾。」

比田中大2歲的達比修有，依然在大聯盟保持投球壓制力。 美聯社
比田中大2歲的達比修有，依然在大聯盟保持投球壓制力。 美聯社

佐藤分析田中近年的投球表現指出，他過於依賴變化球，而忽視了直球的重要性。「投手基本上還是需要有直球，速度並不是關鍵，關鍵在於讓對手相信你可以用直球壓制他們。這樣才能有效發揮變化球的效果，僅靠變化球的投球，很難壓制對手。」佐藤強調，直球的質量對於投手來說至關重要，田中需要提高直球的威力來找回昔日威力。

他進一步指出，田中將大的滑球幅度變小，指叉球的下墜效果也不若以往。「不是用手腕去勉強投球，而是要充分運用上半身，強力揮臂投球。如果揮臂動作到位，球的威力和速度自然會提升。」

佐藤更以達比休有為例，「與依賴技術的田中將大相比，達比修有的身體更強壯。他能充分運用身體投球，揮臂速度也很快。」

田中將大離開樂天後，是否有新的球隊願意與他簽約仍是未知數。佐藤義則表示：「考慮到年齡、年薪以及本季的表現，可能有許多球隊會對簽下他持觀望態度。」

然而，佐藤也相信，只要田中有機會在一軍比賽中上場，他依然能取得勝利。「無論哪支球隊，也不論年薪多低，只要能夠繼續穿上球衣，這才是最重要的。」他希望田中能在新環境中繼續職業生涯，並達成200勝的偉大里程碑。

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