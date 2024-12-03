經典賽／多明尼加亮牌超豪華教練團 預期普荷斯將當總仔

多明尼加瞄準2026年世界棒球經典賽野心勃勃，今天公布執行團隊名單，普荷斯（Albert Pujols）也在其中，被預期可能是總教練人選之一，他表示，2026年多明尼加隊會不一樣，「廢話少說，你們將會看到一支不一樣的團隊。」

多明尼加今天舉辦記者會，公布執行團隊名單，名字亮出全是傳奇，包括總領隊克魯茲（Nelson Cruz）以及歐提茲（David Ortiz）、普荷斯、馬丁尼茲（Pedro Martinez）、英卡納西恩（Edwin Encarnacion）、葛雷諾（Vladimir Guerrero）、馬里寇爾（Juan Marichal）。

普荷斯是2006年首屆經典賽多明尼加成員之一，當年球隊排名第四，在四強賽不敵古巴隊；而上屆多明尼加在預賽就遭到淘汰，也讓他們對於下屆雪恥野心勃勃。

普荷斯透露，幾天前，克魯茲與他聯繫，詢問他是否可以加入團隊，「我當然說好，不僅是因為感謝他的賞識，也因為這是代表國家的機會。」

「我知道我們國家很不滿意去年的球員表現。」普荷斯表示，「感謝上帝給我這個機會，能與這麼多在大聯盟征戰的多明尼加傳奇選手攜手，一起參與這次經典賽。」普荷斯霸氣說：「廢話少說，你們將會看到一支不一樣的團隊、不一樣的球隊。」

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