快訊

員工親筆信再控「與霸凌加害者站一起」 台鐵說話了

柴犬每天晚上五點蹲坐門口 飼主難過：抱歉爺爺再也不會回家

牛津辭典2024年度代表字 「大腦腐蝕」一詞時隔170年再受矚

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／粉絲哭了！李皓禎決定回韓發展 經紀公司證實提前解約

聯合新聞網／ 綜合報導
李晧禎。報系資料照
李晧禎。報系資料照

富邦悍將啦啦隊當初高喊全力留下韓藉三本柱，但如今確定要破局了！有「大哥」綽號之稱的李晧禎，雖12強賽預賽期間，在台灣為韓國隊加油，不過，這成了她在台灣最後應援活動，最終她仍決定離開，回韓發展。

她所屬經紀公司於今晚發布消息，「謝謝晧禎過去一年所帶來的精彩表演，基於尊重晧禎想專注韓國啦啦隊事業的決心，晧禎與2S Spotainment達成提前終止經紀約的協議。台灣球團在9月時向晧禎提出了續約意願，2S Spotainment則持續與晧禎溝通期待其能兼顧台韓兩地，很遺憾晧禎最終仍然選擇將明年的工作重心放回韓國。2S Spotaiment尊重並祝福晧禎未來一切順利。」

消息一出，令許多台灣粉絲不捨，紛紛留言，「希望以後可以常來台灣」、「可惜了，大哥中文在直播上練得很好，本來預期明年應該會有更多機會。」、「謝謝晧禎帶來的美好回憶。」

但也有網友說，「在台灣場次少，又沒有廣告商，專心在韓國才是正確的。」、「好像沒有很意外...其實都有徵兆了。」

李晧禎的隊友南珉貞則發文，「在臺灣我們倆度過的時間最多，當你感到累的時候，我建議你做出一個讓你幸福的決定。因爲經歷過艱難的事情，才知道沒有比幸福更好的了。選擇你能幸福的路，最近看她的IG story看起來很幸福，所以放心了。把這些回憶帶走, 直到我成爲奶奶爲止。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

Instagram 分手 溝通

相關新聞

中職／上節目談假球案！周思齊曝曾遭黑道硬塞10萬塊

世界12強棒球賽中華隊贏得冠軍，全體國人瘋棒球，但回想當年中華職棒假球案一再發生時，讓國內棒壇一度跌到谷底，球賽還沒人要的時代看，歷經過這些風波，於今年褪下戰袍的中信兄弟球員周思齊，在接受中廣流行網「

日職／秋訓和歐力士王牌當鄰居 陳睦衡看他的中分頭和笑眼有大谷影子

陳睦衡加盟日本職棒歐力士隊，今天在台北舉辦加盟記者會，他已在秋訓期間加入練球10天左右，和歐力士隊王牌投手山下舜平大當鄰...

日職／宋家豪續留樂天金鷲 旅日生涯邁向第10年

宋家豪的旅日生涯確定跨向第10年，樂天金鷲隊今天宣布與他完成續約，2025年賽季續留樂天陣營，他也喊話要以「日本一」為目...

日職／U18亞青前就聽說陳睦衡 歐力士總經理實際看過後也喜歡

台灣青棒好手近年吹起旅日風，陳睦衡也坦言奇妙，「原本以為他們會去美國，結果大家都去了日本。」相比其他日職球隊，歐力士隊總...

12強賽／官方點評2顆最噁心球路 江國豪對日本飆K也入列

距離中華隊稱霸世界12強棒球賽已過一周，選手們的好表現仍持續被看見，賽會官方IG今天評選兩顆本屆賽會最刁鑽、噁心的球路，...

日職／陳睦衡加盟記者會 歐力士監督親自來台兼冬盟考察

陳睦衡加盟日本職棒歐力士隊，今天將在台北舉辦加盟記者會，歐力士新任監督岸田護親自來台，寫下罕見案例，此行除了出席記者會外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。