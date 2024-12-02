中職／粉絲哭了！李皓禎決定回韓發展 經紀公司證實提前解約

富邦悍將啦啦隊當初高喊全力留下韓藉三本柱，但如今確定要破局了！有「大哥」綽號之稱的李晧禎，雖12強賽預賽期間，在台灣為韓國隊加油，不過，這成了她在台灣最後應援活動，最終她仍決定離開，回韓發展。

她所屬經紀公司於今晚發布消息，「謝謝晧禎過去一年所帶來的精彩表演，基於尊重晧禎想專注韓國啦啦隊事業的決心，晧禎與2S Spotainment達成提前終止經紀約的協議。台灣球團在9月時向晧禎提出了續約意願，2S Spotainment則持續與晧禎溝通期待其能兼顧台韓兩地，很遺憾晧禎最終仍然選擇將明年的工作重心放回韓國。2S Spotaiment尊重並祝福晧禎未來一切順利。」

消息一出，令許多台灣粉絲不捨，紛紛留言，「希望以後可以常來台灣」、「可惜了，大哥中文在直播上練得很好，本來預期明年應該會有更多機會。」、「謝謝晧禎帶來的美好回憶。」

但也有網友說，「在台灣場次少，又沒有廣告商，專心在韓國才是正確的。」、「好像沒有很意外...其實都有徵兆了。」

李晧禎的隊友南珉貞則發文，「在臺灣我們倆度過的時間最多，當你感到累的時候，我建議你做出一個讓你幸福的決定。因爲經歷過艱難的事情，才知道沒有比幸福更好的了。選擇你能幸福的路，最近看她的IG story看起來很幸福，所以放心了。把這些回憶帶走, 直到我成爲奶奶爲止。」

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