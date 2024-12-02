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中職／周思齊上節目談假球案！ 曝曾遭黑道硬塞10萬塊

東森購物證實裁員約2百人 指成本大增逾1.3億「電商陷紅海」

中職／上節目談假球案！周思齊曝曾遭黑道硬塞10萬塊

聯合新聞網／ 綜合報導
中華職棒中信兄弟退休球員周思齊（圖）。中央社
中華職棒中信兄弟退休球員周思齊（圖）。中央社

世界12強棒球賽中華隊贏得冠軍，全體國人瘋棒球，但回想當年中華職棒假球案一再發生時，讓國內棒壇一度跌到谷底，球賽還沒人要的時代看，歷經過這些風波，於今年褪下戰袍的中信兄弟球員周思齊，在接受中廣流行網「欸！我說到哪裡了？」主持人王偉忠專訪時特別提到，當年黑道曾硬塞10萬塊給他，而他寧可不打棒球，也不收這錢下，才讓黑道收手。

周思齊特別提及12強棒球賽，他表示，他說自己邊看比賽邊想「好想打球！」看到高額獎金又補了一句，「哇！以前怎麼沒有！」

周思齊在職棒生涯中，以拒絕涉賭並一路堅持下去而贏得好名聲，也讓他今年退休儀式令人感動，在受訪時，特別提及當年黑道也對他伸出魔爪時，他不惜放棄棒球，也不能跟黑道妥協；甚至也出面做證，只是當年法官辦案，讓他證人身分被曝光令他覺得荒謬。

周思齊說到，球員最害怕是沒人看比賽，從當年空蕩蕩球場，到現在全體為中華隊加油，就是要堅持正路走下去，就會有棒球之神來相助。

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