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關懷盃／紅葉奪冠獲富邦贈交通車大禮 王勝偉鼓勵小將職棒夢

聯合報／ 記者蘇志畬／台東即時報導
第31屆原棒協關懷盃硬式少棒組，台東縣紅葉國小拿下冠軍，長期贊助的富邦文教基金會也送上的交通車作為禮物。圖／原棒協提供
第31屆原棒協關懷盃硬式少棒組，台東縣紅葉國小拿下冠軍，長期贊助的富邦文教基金會也送上的交通車作為禮物。圖／原棒協提供

第31屆原棒協關懷盃今天在台東縣落幕，地主紅葉國小靠凶猛火力打退上屆冠軍宜蘭縣三星國小，高捧硬式少棒組金盃，賽後更收到驚喜大禮，一台印著富邦悍將隊徽的全新交通車，未來將載著小將們四處征戰。

硬式少棒組冠軍戰紅葉國小有U12亞洲盃中華隊國手杜凱恩助威，單場雙響砲、挹注4分打點下，5局打完以13：4「扣倒」宜蘭縣三星國小，留下隊史第2冠。

紅葉國小暌違4年在關懷盃登頂，長期與學校合作的富邦文教基金會特地送上大禮，由富邦悍將選手、也是紅葉國小校長方穎豐的得意門生張進德，親自駕駛全新的廂型車，車上還有300顆富邦悍將的練習球，讓小球員為之驚喜。

也是效力悍將的原棒協理事長王勝偉隨後現身，提醒球員未來要好好珍惜使用這台車，不僅會載著他們到處比賽，也代表著載著他們前往職棒殿堂的夢想，王勝偉也問：「未來想加入哪支球隊？」小球員很有默契地回答：「富邦悍將！」

本屆青少棒組冠軍戰由高雄七賢國中以8：1提前再見宜蘭縣三星國中，締造二連霸，軟式少棒組由沖繩縣浦添市立前田小學，代表日本隊伍完成衛冕。

本屆關懷盃首度開放軟式少棒組全面報名，共吸引21支隊伍參加，來自沖繩縣的浦添市立前田小學，冠軍戰以2：0擊敗南投縣中正國小，接續在去年的沖繩石垣島隊之後封王。

前田小學總教練仲宗根章仁表示，代表沖繩前來參賽非常榮幸，原本擔心無法衛冕，還好有在六年級學生畢業前的最後一個大賽，留下美好回憶。事實上，這場冠軍戰就是由他的兒子隊長仲宗根湊翔一夫當關6局完封。

第31屆原棒協關懷盃軟式少棒組，沖繩縣浦添市立前田小學拿下冠軍。圖／原棒協提供
第31屆原棒協關懷盃軟式少棒組，沖繩縣浦添市立前田小學拿下冠軍。圖／原棒協提供
第31屆原棒協關懷盃硬式少棒組，台東縣紅葉國小拿下冠軍。圖／原棒協提供
第31屆原棒協關懷盃硬式少棒組，台東縣紅葉國小拿下冠軍。圖／原棒協提供

富邦悍將 王勝偉 關懷盃

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