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日職／U18亞青前就聽說陳睦衡 歐力士總經理實際看過後也喜歡

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
歐力士隊監督岸田護（左）、總經理福良淳一（右）為陳睦衡穿上球衣、戴上球帽。記者余承翰／攝影
歐力士隊監督岸田護（左）、總經理福良淳一（右）為陳睦衡穿上球衣、戴上球帽。記者余承翰／攝影

台灣青棒好手近年吹起旅日風，陳睦衡也坦言奇妙，「原本以為他們會去美國，結果大家都去了日本。」相比其他日職球隊，歐力士隊總經理福良淳一、監督岸田護都指出，球隊的設施、環境都很好，投手養成向來獲得好評，會是陳睦衡選手生涯成長路上的後盾。

同梯穀保家商中，陳睦衡、蕭齊、張峻瑋的腳步都跨向日本職棒，分別加入歐力士、樂天、軟銀隊，大一屆則有孫易磊加入火腿隊，成為彼此未來在旅外生活中的照應。

對於選擇日本，陳睦衡說有請教過孫易磊，知道日職球隊訓練環境進步很多，「還有離家近。」他也有搜尋過歐力士，知道是投手養成很強的球隊，被問到第一印象，他坦言：「山本由伸是一定的啊！」多位「穀保幫」各自在不同球隊以育成選手的身分展開挑戰，陳睦衡說：「比較有朋友，有困難時可以詢問。」他也提到目標是和自己比，不會比較誰先轉支配下。

陳睦衡在U18亞洲青棒錦標賽的好投，吸引美日球隊競逐。福良淳一指出，在U18亞青賽前就聽說過陳睦衡，自己實際來看過一趟，看了他對日本、南韓的兩場比賽，他的身體素質、直球確實都很好，變化球則是還有成長空間。

多位台灣青棒好手落腳日職不同球隊，談到歐力士能給陳睦衡的優勢，福良淳一說：「歐力士環境、設施都很好，還有優秀的教練人才。」監督岸田護也說，陳睦衡還年輕，希望他先維持身體狀況、不要受傷，隊上也有很多值得學習的前輩和教練，希望他在這裡有好的成長與表現。

歐力士隊監督岸田護（左）、總經理福良淳一（右）為陳睦衡穿上球衣、戴上球帽。記者余承翰／攝影
歐力士隊監督岸田護（左）、總經理福良淳一（右）為陳睦衡穿上球衣、戴上球帽。記者余承翰／攝影

日職 歐力士 陳睦衡

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