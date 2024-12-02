日職／秋訓和歐力士王牌當鄰居 陳睦衡看他的中分頭和笑眼有大谷影子

陳睦衡加盟日本職棒歐力士隊，今天在台北舉辦加盟記者會，他已在秋訓期間加入練球10天左右，和歐力士隊王牌投手山下舜平大當鄰居兩天，對他的第一印象，陳睦衡形容中分頭、很粗很壯，還有一雙笑起來的眼睛，「感覺有點像大谷翔平。」

陳睦衡已在11月1日於球團安排下在日本舉辦加盟記者會，今天在台北舉辦第二場，邀請陳睦衡三級棒球路上的每位教練現場見證，球團總經理兼編成部長福良淳一、監督岸田護也都特地來台出席，展現對這位18歲台灣好手的重視。

陳睦衡表示，很開心獲得國外球團的認可，想到明年就要進入日職球團，開始新的棒球生涯，感到很興奮。對於明年就要展開旅日生活，陳睦衡表示，這段時間在台灣持續重訓和伸展，除了訓練外，「還有一周兩堂日文課，正在認真學習日文中。」也有向孫易磊、徐翔聖請教旅日生活要注意的事情。

展望明年第一年職棒賽季，陳睦衡說全新的生涯、不同的國家，希望先學習、適應他們的訓練系統，也很好奇他們會教什麼，目標是健康打完球季，身體素質變得更好。

談到選擇歐力士的關鍵，陳睦衡透露自己有搜尋過，發現是培養投手很厲害的球隊，實際到了那邊後又有更多認識，包括規律的訓練這點非常打中他，「該做什麼就做什麼，我很喜歡這樣，可以完全投入在訓練上。」

他在歐力士秋訓期間已經結識山下舜平大，「前兩天，他就住我隔壁，本人很高壯、身材很好，很像大谷翔平的感覺，小中分、很粗很壯，還有眼睛笑起來的感覺有點像。」他笑說，自己有主動要簽名球，山下也有問他要不要釘鞋，「我當然說要！」

監督岸田護在評價陳睦衡時則提到，他的直球和山下一樣都很有力量，希望他未來可以向他看齊、甚至超越。陳睦衡聽聞後則是回應：「喔！和山下比的話，當然是不敢這樣講，我有看太平洋聯盟TV，我水準還沒到。」他為自己設定轉支配下的保守目標為3年內，坦言至少第一年先不會去想，「知道自己能力還沒到，慢慢來，希望自己準備好再去挑戰。」 陳睦衡加盟歐力士隊。記者余承翰／攝影

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