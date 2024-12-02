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關懷盃／受12強奪冠激勵 楊承恩5局好投助七賢二連霸

聯合報／ 記者蘇志畬／台東即時報導
第31屆關懷盃棒球邀請賽，高雄市七賢國中拿下青少棒組冠軍。圖／原棒協提供
第31屆關懷盃棒球邀請賽，高雄市七賢國中拿下青少棒組冠軍。圖／原棒協提供

第31屆關懷盃棒球邀請賽青少棒組冠軍戰，高雄市七賢國中以8：1提前5局擊敗宜蘭三星國中，締造二連霸，在王牌投手缺陣時，楊承恩頂住壓力繳出5局、被敲4安、5次三振、失1分非責失的完美演出。

總教練張皓晨透露，陣中最好的投手莊子濬因為受傷無法參賽，因此鼓勵球員，不要倚賴教練跟王牌投手，「贏球是要靠團隊，教練可以幫助你們練習，但不能代替你們上場，贏球是靠大家，團結在一起就會有最好結果。」

作為陣中第2號投手，楊承恩在四強戰後收到冠軍戰先發指令，心情既興奮又開心，「第一次投冠軍戰先發，就大膽去做、沒有壓力，給自己的表現99分，因為有些細節沒做好，像是2好球後的策略要修正。」

七賢國中雖然在冠軍戰敲出10支安打，杜邵允、羅文成、黃煒程都有單場雙安演出，不過張皓晨指出，預賽打擊狀況不理想，特別是因為要拚衛冕，在四強賽打得綁手綁腳，「就鼓勵他們，冠軍戰要重返榮耀，不要帶著遺憾離開。」

楊承恩能夠有好表現，他也透露，看到12強中華隊奪冠，激勵到了自己，對於陳傑憲在冠軍戰敲出全壘打印象深刻，「那種大家團結在一起，為團隊努力的感覺很棒。」

第31屆關懷盃棒球邀請賽，高雄市七賢國中楊承恩先發5局、失1分非責失，幫助球隊拿下青少棒組冠軍。記者蘇志畬／攝影
第31屆關懷盃棒球邀請賽，高雄市七賢國中楊承恩先發5局、失1分非責失，幫助球隊拿下青少棒組冠軍。記者蘇志畬／攝影

中華隊 陳傑憲

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