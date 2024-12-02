關懷盃／搶問12強誰最強？王躍霖被小球員忘我模仿逗樂

舉辦到第31屆的原棒協關懷盃，今年因為世界12強棒球賽、冬季聯盟關係，到場的星光黯淡不少，台鋼雄鷹隊投手王躍霖扣除因小孩出生缺席一次，幾乎年年到場，堅持回饋家鄉棒球，這次的12強熱潮也讓他看到有趣一幕。

這次不少球員請假未能參與關懷盃，王躍霖認為情有可原，也代為跟小朋友解釋，因為有些人剛打完12強、有些人要參與冬盟沒辦法來，「像是以往林立、潘傑楷也會來。」

今年小球員特別關心12強，頻頻問王躍霖球員的表現，像是「12強誰最厲害？」、「樂天哪位選手最強？」，還有人問「林凱威是不是味全龍最快的投手？」王躍霖笑回：「應該是徐若熙吧。」

王躍霖更看到有趣一幕，新竹上館國小的小朋友，打出安打就會模仿「All-in」、「胸前比框」的手勢，還有人為了做完整套動作，連裁判在整理壘包都沒發現，還要裁判提醒，「好像比賽已經逆轉一樣開心。」

每年都回來參加關懷盃，王躍霖認為能夠回憶起過去小時候的自己，「那時候就想，未來有機會打職棒，也要像學長一樣回來分享。」但也希望小朋友多問一些場上的技術、觀念，而不是關注「誰最強？」

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