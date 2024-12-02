關懷盃／吃完辜董燒肉 紅葉U12國手杜凱恩冠軍戰轟雙響砲

台東紅葉國小杜凱恩剛打完U12亞洲少棒賽不喊累，回台後立刻投入關懷盃棒球邀請賽，今天更在少棒硬式組冠軍戰上演單場雙響砲，幫助球隊以13：4大勝三星國小，揮棒動作簡潔的杜凱恩透露，從張育成身上學習到一些打擊技巧。

杜凱恩是今年中華隊在U12亞洲少棒賽奪冠的國手之一，回想起在慶功宴上吃到辜仲諒請的燒肉，杜凱恩表示，不僅吃得很飽，還剛好有機會跟辜聊天，「我問他『以前有打過棒球嗎？』，他說有，問他『厲不厲害？』，他說『很厲害』。」

只不過杜凱恩在中華隊上場機會不多，因此11月30日從日本返國後，就主動跟教練說想要繼續比賽，杜凱恩說：「U12只有代打、替補，很想比賽，有比賽都不會累。」

而今天紅葉國小在首局就由沈惟翔轟出兩分砲、杜凱恩接著開轟，炸出5分大局，而4局上杜凱恩又轟出陽春砲，逐漸拉開分差，最終以9分差在5局提前結束比賽。杜凱恩此役3支安打，包含2轟，貢獻4打點。

杜凱恩的打擊姿勢揮棒完整、全力揮擊，場邊觀戰的富邦悍將球員張進德也說，這在少棒階段很少見，杜凱恩則透露，先前張育成來到台東舉辦訓練營時，自己剛好有機會向他討教，「他告訴我打擊時有手會翻掉的問題，要做好延伸，不然會一直打滾地球。」

教練王信幃表示，原本想讓杜凱恩休息，但他很想打比賽，而前幾場對手敬重他的實力，頻頻保送，到冠軍賽才有機會攻擊，手感也很不錯，「他爆發力很好，力量也足夠，在校內練習時就常開轟。」

杜凱恩敲出雙響砲後，拿球給林智勝簽名，林智勝表示：「他很厲害，還拿全壘打球來找我簽名，可惜只找到一顆，另一顆不見了。」 第31屆關懷盃棒球邀請賽，三星國小亞軍作收。記者蘇志畬／攝影 第31屆關懷盃棒球邀請賽，紅葉國小杜凱恩敲出雙響砲，幫助球隊奪冠。記者蘇志畬／攝影 第31屆關懷盃棒球邀請賽，紅葉國小擊敗三星國小奪得少棒硬式組冠軍。記者蘇志畬／攝影

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