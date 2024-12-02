關懷盃／連辦31屆最「資深」盃賽 林智勝感謝賴清德相助

第31屆原棒協關懷盃今天圓滿落幕，作為台灣現存最資深的盃賽，過去擔任過兩任理事長的林智勝感慨很深，他想感謝當時的副總統、現在的總統賴清德，一直幫助原棒協，讓籌備比賽輕鬆很多，也讓世界因為棒球看見台灣。

這屆關懷盃賽事青少棒組由高雄七賢國中擊敗宜蘭三星國中，成功衛冕締造二連霸，少棒硬式組則由台東紅葉國小擊敗宜蘭三星國小封王，阻止三星的二連霸。首次擴大舉辦的少棒軟式組則是沖繩前田國小勝出，連兩屆都由日本球隊帶走少棒軟式冠軍。

今年由王勝偉接下理事長工作，他感謝這次所有來到台東參與的學校，在場上認真競賽、展現運動精神及態度，也恭喜最終拿下冠軍的學校，並與大家相約明年在花蓮相見。

林智勝回首籌辦賽事的經驗，他曾跟著前任理事長張泰山一起募款，「那時候要在季中抽空，趁周一休兵的時候，到處拜訪，5萬、10萬這樣慢慢募，但也感謝那時候的像是牙醫師公會、美津濃，一直支持到現在。」

輪到林智勝自己接下理事長工作後，剛好當然擔任副總統的賴清德喜歡棒球，多次召見原棒協，也幫忙引介中油、台電等單位成為贊助商，「我算是幸運的，現在他變成賴總統，應該比較忙，但很感謝他，我們也要靠棒球讓國際去認識。」

關懷盃的一大特色是小球員能夠近距離與球星互動，但今年參與的職棒球員人數較少，林智勝也表示，這次因為12強、冬盟的關係，能來的人比較少，未來要把組織做好，也希望大家自發性參加，才會有意義。 第31屆原棒協關懷盃，現任理事長王勝偉在閉幕典禮致詞。記者蘇志畬／攝影

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