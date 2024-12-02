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日職／宋家豪續留樂天金鷲 旅日生涯邁向第10年

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
旅日球員宋家豪。 聯合報系資料照片
旅日球員宋家豪。 聯合報系資料照片

宋家豪的旅日生涯確定跨向第10年，樂天金鷲隊今天宣布與他完成續約，2025年賽季續留樂天陣營，他也喊話要以「日本一」為目標，並對球迷的支持表達感激。

宋家豪在2015年10月以育成合約赴日，譜寫從背號3位數轉正的勵志故事，2017年轉為支配下，今年已是他在日本的第9年、第8個一軍賽季。

宋家豪今年在一軍出賽41場、39.2局，防禦率3.18，樂天球團今天宣布洋將去留名單，確定與宋家豪完成續約。

迎接旅日第10季，宋家豪表示，「明年目標是拿下日本一，要讓樂天球迷感到驕傲，很謝謝大家對我的支持，我都銘記在心，我會盡我的全力去投每一球，大家一起加油吧。」

宋家豪 樂天金鷲

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