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日職／宋家豪續留樂天金鷲 旅日生涯邁向第10年
宋家豪的旅日生涯確定跨向第10年，樂天金鷲隊今天宣布與他完成續約，2025年賽季續留樂天陣營，他也喊話要以「日本一」為目標，並對球迷的支持表達感激。
宋家豪在2015年10月以育成合約赴日，譜寫從背號3位數轉正的勵志故事，2017年轉為支配下，今年已是他在日本的第9年、第8個一軍賽季。
宋家豪今年在一軍出賽41場、39.2局，防禦率3.18，樂天球團今天宣布洋將去留名單，確定與宋家豪完成續約。
迎接旅日第10季，宋家豪表示，「明年目標是拿下日本一，要讓樂天球迷感到驕傲，很謝謝大家對我的支持，我都銘記在心，我會盡我的全力去投每一球，大家一起加油吧。」
【球団発表】— パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) December 2, 2024
東北楽天は、以下の選手に関して、2025シーズンの選手契約を締結することを発表しました。
＜氏名／背番号＞#ターリー 投手 20#宋家豪 投手 43#フランコ 選手 23
■ニック・ターリー選手 コメント…
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