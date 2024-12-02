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中職／峮峮日本職籃當啦啦隊 網見應援服只留四字：不忍卒睹

聯合新聞網／ 綜合報導
峮峮前往日本職籃應援。圖自峮峮IG
峮峮前往日本職籃應援。圖自峮峮IG

中華職棒中信兄弟人氣啦啦隊成員峮峮，於職棒休賽季期間，昨日應邀前往日本職籃B聯盟秋田北部喜悅隊應援，當一日啦啦隊，主要也是因關係企業前台灣職籃中信特攻球員阿巴西加盟該隊因素，特別讓峮峮與日本球迷會面，現場確實聚集不少日本粉絲，也有人拿起峮峮中職毛巾來應援，顯見其在日本的人氣，只是當看見峮峮穿著該球隊的應援服時，台灣球迷有點不捨，並留言說「這服裝⋯不忍卒睹，我們的啦啦隊服一比好看多了。」

峮峮先前在IG就預告要前往日本，為阿巴西應援，令不少人期待，昨天應援現場，球迷都超級興奮，而峮峮自己也在IG發文，穿著該隊的應援服裝，引起台灣粉絲紛紛留言、按讚，大呼「可愛」。

只是有網友上傳，她在現場應援的影片，可能是日本方面沒有事前準備，現場峮峮就是套一件球衣而已，網友不僅留言說，「不忍卒睹」外，還說「這個是馬拉松的工作人員嗎？」另外，峮峮所跳的舞蹈也不見任何安排，像是讓她自由發揮隨便跳跳，沒有專業感，網友也說，「感覺很像拉一個球迷上去跳。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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