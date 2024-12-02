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中職／桃猿1投1捕退出冬盟 宋嘉翔服兵役、林華偉手肘不適

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊捕手宋嘉翔。報系資料照
樂天桃猿隊捕手宋嘉翔。報系資料照

亞洲冬季棒球聯盟正在進行中，台灣山林隊今天公布陣容異動，樂天桃猿隊1捕、1投退出，宋嘉翔是因兵役離隊，林華偉則是手肘不適，分別補進毛英傑、賴知頎。

冬季聯盟從11月23日開打，5支隊伍較勁，日本社會人隊目前以7勝0敗居首，另外日本職棒、中華職棒各組成兩隊與會。

由中信兄弟、統一獅、樂天桃猿隊組成的台灣山林隊，今天公布2人異動，目前出賽5場累積12打數敲出6安打的捕手宋嘉翔，因兵役離隊，投手林華偉至今未在冬盟賽事登板，因手肘有不適退出，兩人的位置分別由毛英傑、賴知頎替補。

宋嘉翔 樂天桃猿 統一獅

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