中職／最強洋砲魔鷹續留雄鷹腳步近？領隊：雙方共識越來越高

台鋼雄鷹隊與洋砲魔鷹的合約洽談持續進行中，領隊劉東洋表示，雙方共識越來越高是事實，也有進入比較細節的洽談，希望可以在今年底前完成他的合約。

「Pelota Cubana」記者迪亞茲（Yusseff Diaz）在X上留言表示，「去年中職全壘打王魔鷹與台鋼雄鷹隊進入更進一步的洽談，可能在這幾天就會與球隊完成續約。」

劉東洋指出，魔鷹具備30轟、近百分打點，且深獲球迷喜愛，確實是放在球隊洽談續留的優先順位中，球季結束前就與他展開洽談，目前也都在持續進行中。至於是否有其他球隊對魔鷹表達興趣？他表示，這部分並沒有聽經紀人提起。

劉東洋表示，知道球迷在這部分的期待很高，球團也對他的表現很肯定，希望可以全力留住他，目前已經進入比較細節的洽談中，「雙方共識越來越高是事實。」

魔鷹具備3年大聯盟、4年日職資歷，今年首度來到中職戰場就展現全聯盟最恐怖的砲管，以2成94打擊率敲出127支安打、30轟、99分打點，奪得全壘打、打點雙冠王，在年度MVP票選排名第二，是近年罕見能在中職展現宰制力的外籍野手。

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