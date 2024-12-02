日職／陳睦衡加盟記者會 歐力士監督親自來台兼冬盟考察

陳睦衡加盟日本職棒歐力士隊，今天將在台北舉辦加盟記者會，歐力士新任監督岸田護親自來台，寫下罕見案例，此行除了出席記者會外，也將赴冬季聯盟考察考察自家年輕選手。

陳睦衡以推定簽約金7500萬日圓（約台幣1569萬元）、年薪600萬日圓（約台幣126萬元）的育成合約加盟歐力士，穿上「017」號球衣，球隊已在11月1日在日本為他舉辦記者會，面對日本媒體暢談加盟心情，今天則是台灣版的加盟記者會。

岸田護昨天人還在大阪，接受日本媒體訪問時透露，今天將與總經理福良淳一一起飛抵台灣出席記者會，他笑說希望當面問陳睦衡「你好嗎？」而這回由監督親自造訪海外簽約選手故鄉舉辦的記者會，日刊體育也形容是「異例」。

岸田護接著將在3日前往冬季聯盟，日本媒體報導，這是自2017年福良淳一（時任歐力士監督）後，歐力士監督久違再次實地考察冬季聯盟選手表現。

事實上，岸田護去年就以日職紅隊教練的身分參與冬季聯盟，當時就曾表示，在12月還有棒球賽季可打，對選手是很有幫助的事。

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