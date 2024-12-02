12強賽／經典賽資格賽中華隊變陣 蔡其昌盤點旅外戰力

中華隊在世界12強棒球賽艱辛拿下冠軍，這股熱潮也讓外界開始關注明年2月舉行的世界棒球經典賽資格賽，中華職棒會長蔡其昌透露，屆時中華隊組成應會有所不同，而沒辦法打12強鄭宗哲、張育成都有強烈意願參賽。

蔡其昌在12強開打前就表示，經典賽資格賽的大名單已經提出，以12強的大名單作為基礎，但屆時方向應該是以12強沒有出賽的球員為主，避免球員太過辛勞，「晚關機」打12強又要「早開機」征戰經典賽資格賽。

而日前蔡其昌在接受民視「新聞觀測站」訪問時也指出，曾與今年的旅外選手一起聚餐，順便詢問他們打資格賽的意願，自己並非選訓委員，只能幫助總教練曾豪駒先代為詢問。

蔡其昌表示，鄭宗哲一直都表達強烈意願，但12強因身處40人名單無法參加，就看資格賽能否加入，而張育成則是因受傷關係，也表達自己會盡快養好傷勢，另外陳柏毓、林振瑋、李灝宇也都有意願參加經典賽資格賽。

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