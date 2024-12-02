12強賽／官方點評2顆最噁心球路 江國豪對日本飆K也入列

距離中華隊稱霸世界12強棒球賽已過一周，選手們的好表現仍持續被看見，賽會官方IG今天評選兩顆本屆賽會最刁鑽、噁心的球路，江國豪預賽K掉日本隊桑原將志的滑球也入列。

官方IG選出的第一球為日本隊北山亘基在複賽對中華隊之戰第7局登板，潘傑楷纏鬥到第7球，面對一顆140公里指叉球揮空遭到三振；第二球則是江國豪在預賽對上日本隊時，6局上面對桑原將志，以超大位移的滑球讓桑原將志揮空吞K，也化解得點圈有人危機。

江國豪該役在第6局登板，以連兩個保送開局，但隨即回穩，最終中繼2.2局、47球，被敲1安打、無失分。他在本屆賽會則是合計出賽3場、6.1局，被敲7安打、失1分，防禦率1.42，包括兩場對日本都是2.2局無失分好投，以及1場對美國投1局失1分，最終成為勝利投手，在本屆賽事勞苦功高，被譽為「萬能右腕」。

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