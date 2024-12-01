關懷盃／泰源挺進青少棒四強地主唯一 余德龍許諾應援

第31屆原棒協關懷盃賽事進入白熱化，青少棒組8強賽上演地主台東內戰，泰源國中火力更勝一籌，5局打完以13：7提前「扣倒」台東體中、進入4強，前年在主場留下冠軍的他們，只要再2勝就能重演劇本，校友余德龍預告一定會到場支持學弟。

泰源國中位於台東縣東河鄉的泰源幽谷，距離市區約一小時車程，是不少職棒球星的母校，包含陳鏞基、余德龍、張育成、王躍霖和王念好等人，都在這座與世隔絕的部落裡，度過棒球路上的重要一站。

因為校區就位在河谷的半山腰，當地人習慣稱為「最高學府」，因為校內球場的右外野距離較短，成了另類的左打者天堂，過去有2位學生不斷將球打到山腳下，一個是蘇緯達，另一個是張進德。

過去在關懷盃拿過4座冠軍的泰源國中，今天一早先以6：3淘汰花蓮縣瑞穗國中，下午遇到熟悉的台東體中又以13：7大勝，成為四強唯一台東隊伍，另三隊為宜蘭三星、南投三光、高雄七賢國中。

泰源國中總教練陳少青點出這批選手的特色是有力量和速度，但投手戰力稍微薄弱，希望藉由關懷盃的高強度，趕快精進整體陣容，準備下學期的重要賽事。

關懷盃在2002年首次開打青少棒賽事，當年冠軍就是泰源國中，成員之一的余德龍今天到場觀賞台東內戰，也給學弟們鼓勵和指導，「母校嘛，會跟他們講一些經驗和觀念，希望他們未來的路可以走更平順。」被問到覺得學弟和自己以前像不像時，他笑說現在的小選手更強，「他們身材都不錯，而且球技、爆發力一年比一年好。」

明天是關懷盃最後一天的賽事，泰源國中早上8點要先打4強戰，後續還有季軍或冠軍戰要進行，余德龍已經預告一早會來幫學弟加油，如果還有冠軍戰也會留到最後，看得出和母校的深厚感情，「泰源是我的回憶，以前在國中很累，現在看到學弟，就會想到以前怎麼撐過來的。」 第31屆原棒協關懷盃，泰源國中在「台東內戰」中擊敗台東體中，晉級青少棒四強。圖／原棒協提供

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