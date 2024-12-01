關懷盃／看小球員打球充電 蘇智傑點出基層棒球進步中

每年在花東地區舉辦的關懷盃賽事，是小球員能夠近距離與職棒球星互動的好機會，蘇智傑、林岱安今天一同現身少棒硬式組比賽場地，希望帶給小球迷美好回憶，也讓因為職棒賽季疲勞的自己再重新充電。

出身台東的蘇智傑每年趁著關懷盃舉辦剛好回家探親，也與在基層棒球執教的學長、同學們敘舊，蘇智傑表示：「過去都是學長帶我們，現在自己有能力就盡一點責任，不敢說有什麼影響，只希望小選手看到我們會感到開心。」

想起自己小時候看到球星時的興奮心情，蘇智傑希望自己的到場互動，能夠帶給這些小球員相同回憶，「回去球隊也會多呼籲學弟一起來參加，看到小選手會回想起自己打球的初衷，更有動力。」

林岱安也說，在職業棒球打球，多少會累積一點壓力，趁著休賽季期間來關懷盃幫忙，也讓自己充充電，順便帶著太太、孩子一起出來走走。

蘇智傑也觀察到，現在基層棒球的教學跟過去相比進步很多，「過去透過大量訓練去累積，但現在教練也都會看網路、參考不同資訊，更有效率去訓練，也能針對不同選手有不同教學方式。」

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