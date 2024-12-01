關懷盃／國小就立志赴日打棒球 張志強支持女兒圓夢

前統一獅球員「班長」張志強現在花蓮三民國中青少棒帶隊，女兒張家婕升上國一後也加入麾下，沒有走上女壘路，原因是她在國小六年級就有赴日打棒球的想法，張志強以家人身份給予支持，「讓她去闖闖看，樂觀其成、順其自然。」

國小打棒球的女生不少，但升上國中後多半轉向壘球，但張家婕在小五升小六的暑假，就主動向父親提出要繼續打棒球，在今年第31屆原棒協關懷盃，三民國中以一年級陣容為主，由她帶領球隊。

張志強坦言，一開始要不要讓女兒來自己球隊會猶豫，擔心定位不明確對她、對其他球員都不好，「場上要她叫我教練，回到家才是爸爸，訓練量也都跟男生一樣，她也都吃了下來，讓她去帶領這批一年級的，是想培養領導能力，未來獨自生活也能把自己照顧好。」

張家婕主動向張志強提出到日本棒球留學的想法，還已經先做好功課，主動詢問台灣第一位到日本留學的棒球女將黃晴，先了解日本棒球，才決定走這條路。

張家婕表示，自己訓練時不會喊累，也想要繼續打棒球，現在任務就是把課業、球技先顧好，會想到日本打球是因為之前接受採訪時，從記者口中得知有人這麼做，所以才私訊對方了解經驗。

張志強指出，張家婕運動能力很好，但喜歡團體項目，棒球能夠跑、跳、投、打，「她喜歡那種全力揮擊的感覺，跟壘球有些不同。」張志強與太太討論後，也支持女兒走這條路，「但前提是功課要顧好，跟她約定，如果落後就要中斷打棒球一段時間。」 第31屆原棒協關懷盃，花蓮三民國中女將張家婕的父親就是前統一獅隊「班長」張志強。記者蘇志畬／攝影

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