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關懷盃／運動心理在台東發芽 洪紫峰點出基層提前接觸的重要

聯合報／ 記者蘇志畬／台東即時報導
第31屆關懷盃與國家運動科學中心合作，引進運動心理師協助球員，包含舉辦讀書會。圖／洪紫峰提供
第31屆關懷盃與國家運動科學中心合作，引進運動心理師協助球員，包含舉辦讀書會。圖／洪紫峰提供

棒協舉辦的關懷盃到今年第31屆出現新的嘗試，安排防護教室、運動心裡資訊，讓選手透過體驗了解這兩項的重要性，運動心理師洪紫峰帶領國家運動科學中心團隊進駐，以台東作為起點，希望讓運動心理的觀念在基層就開始萌芽。

原棒協今年在各賽事結束後，都安排教師帶領球員進行伸展等防護，另外也設置運動心理諮詢窗口，提供主動帶著議題前來討論的教練、選手諮詢，並提供比賽隨隊，在賽後給予團隊心理觀點觀察回饋。

洪紫峰表示，自己在今年3月開始到運科中心任職，開始了台東運動心理的駐點計畫，目前已經跟紅葉國小、卑南國中開始合作，明年可能加入泰源國中，「希望在台東建立連結，慢慢推廣到其他縣市。」

為何以台東作為起點？原來是2017年洪紫峰擔任U12世界盃中華隊心理師，認識「校長」方穎豐，開始展開與台東學校的合作，也了解到讓老師、教練了解運動心理學，更能夠長期影響台東的基層棒球

這次關懷盃的合作，包含洪紫峰自己只有2名正式員工，另外跟台灣運動心理協會合作找來6位實習生，透過不同的方式，讓小球員了解運動心理的重要。

運動心理有需要這麼早讓球員接觸嗎？洪紫峰指出，2011年在平鎮高中實習時，就觀察到當時高宇杰那一屆球員提前接觸，後來職棒再遇到就感受到相比沒有接觸的球員，更能夠吸收運動心理、肌力、營養等概念。

另一方面是台灣棒球的特殊性，洪紫峰不諱言，目前基層棒球不少仍以贏球為導向，這樣的文化下，球員從小就面對競技壓力，「教他們怎麼排解壓力、如何看待自己，這都需要對心理課題更完整的照顧。」

雖然球員年紀小，但洪紫峰認為一樣需要被理解，只是跟職棒球員相比，缺乏應對情緒上的經驗，「透過我們的回饋，讓他們知道沒有自己以為的弱，有情緒是很正常的事情。」

洪紫峰平時常常在個人社群分享職棒球員的心理建設過程，希望讓小球員知道如何調適，這次也藉由關懷盃，希望藉由林智勝、王勝偉、張志豪等人錄製影片，去分享心路歷程，能夠更長期、廣泛讓小球員認識自已，「讓他們知道，學長們也會有一樣的心情。」

第31屆關懷盃與國家運動科學中心合作，洪紫峰（右三）與運動心理師一起協助球員。圖／洪紫峰提供
第31屆關懷盃與國家運動科學中心合作，洪紫峰（右三）與運動心理師一起協助球員。圖／洪紫峰提供
第31屆關懷盃與國家運動科學中心合作，引進運動心理師協助球員，包含舉辦讀書會。圖／洪紫峰提供
第31屆關懷盃與國家運動科學中心合作，引進運動心理師協助球員，包含舉辦讀書會。圖／洪紫峰提供

棒協 棒球 關懷盃

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