中職／另類「霸榜」各種打擊榜亞軍 陳傑憲12強賽終當王者

攤開「台灣隊長」陳傑憲的中職生涯成就，其實很有「老二命」，今年在世界12強棒球賽一舉成為王者，不僅率領中華隊奪冠，各項數據都達到驚人高度，寫下國內「稱亞」卻在國際賽「稱冠」的案例。

已在中職打拚9個年頭的陳傑憲，打擊實力在聯盟有口皆碑，握有3座非票選類的打擊獎項，包括2018、2020年安打王以及2020年打擊王。事實上，陳傑憲排名第二的年份其實更多，包括2017、2021和今年都在打擊率排名第二，去年則在安打榜居第二，都與獎項擦身而過，成為強、卻非最強的代表人物。

以今年為例，陳傑憲本季在剛跨過打擊獎門檻的372打席時，打擊率仍在3成70上下，眼看奪獎希望濃厚，但9月後的低潮讓他的數字一路下探到3成34，最終不敵在賽季尾聲補足打席的林立3成53。

中職的生涯打擊榜單以2000打數為門檻，陳傑憲的打擊率0.343、上壘率0.419，生涯數據同樣排在第二的高度，落於胡金龍打擊率0.345、彭政閔上壘率0.431之後。

值得注意的是，台鋼雄鷹隊王柏融目前累積1887打數，打擊率0.364、上壘率0.447，將在明年球季就能補足打數，空降榜單首位。

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