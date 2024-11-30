快訊

教育部最新統計！近7成高中師持碩士以上學歷 教團點2問題仍未跟上

曾專門為老師加值學歷 台師大裁撤「時代眼淚」教學碩專班

冬盟／鄭宗哲安打開張 何恆佑2安2打點台灣山林搶勝

中央社／ 台北30日電
亞洲冬季棒球聯盟30日晚場賽事為2支中職球隊交手，台灣山林隊何恆佑單場2安2打點，鄭宗哲（中左白衣）首安開張，終場台灣山林就以5比2擊敗台灣海洋隊。圖／中華職棒提供
亞洲冬季棒球聯盟30日晚場賽事為2支中職球隊交手，台灣山林隊何恆佑單場2安2打點，鄭宗哲（中左白衣）首安開張，終場台灣山林就以5比2擊敗台灣海洋隊。圖／中華職棒提供

亞洲冬季棒球聯盟今天晚場是2支中職球隊交手，台灣山林隊何恆佑單場2安2打點，鄭宗哲首安開張，終場以5比2擊敗台灣海洋隊。

亞洲冬季棒球聯盟今晚在斗六棒球場比賽由台灣海洋與台灣山林交手，台灣山林隊開路先鋒第一棒依然是旅美匹茲堡海盜隊野手鄭宗哲、擔任指定打擊。

鄭宗哲昨天首場冬盟出賽5打數沒有安打，今天1局上敲出一壘方向滾地球出局，3局上敲出二壘方向滾地球，靠著對手失誤上壘。

鄭宗哲5局敲出中外野方向飛球出局，7局上敲出左外野方向飛球出局，8局上壘上有人打擊機會，敲出左外野方向安打推進，今天總計5打數敲出1支安打有1得分。

台灣山林隊今天派出投手林原裕先發，2局下被顏郁軒、張祐嘉接連敲出安打，再被紀慶然敲出高飛犧牲打失掉1分。

台灣山林隊3局上追分，邱鑫選到四壞保送上壘，鄭宗哲敲出滾地球靠著失誤站上壘包，再靠著捕逸攻占二、三壘，何恆佑高飛犧牲打送回追平分，羅暐捷安打超前比數，接著盜上二壘，楊竣翔補上安打送回團隊第3分。

台灣海洋隊4局下再追1分，台灣山林隊7局上再起攻勢，靠著張士綸內野安打、何恆佑二壘打多添1分保險分，台灣山林隊9局上再添分數，何恆佑、羅暐捷、林志綱接連3支安打攻勢串聯，送回團隊第5分，順利搶下比賽勝利。

台灣山林隊3棒何恆佑今天單場2安2打點，4棒羅暐捷單場4打數敲出3支安打，貢獻1分打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）；投手舒治浩中繼投1.2局沒被敲出安打，無失分，奪下勝投。

何恆佑 冬盟 鄭宗哲

延伸閱讀

冬盟／鄭宗哲首戰安打沒開張 台灣山林與日職白隊打和

12強賽／林家正也有對象？鄭宗哲曬圖宣布：要跟我結婚了

棒球／玉山青棒訓練營開訓 鄭宗哲分享經驗

冬盟／希望參加實戰調整打擊狀態 鄭宗哲加入台灣山林

相關新聞

關懷盃／棒球越來越厲害！沖繩教頭從12強談台灣印象

原棒協舉辦的關懷盃連續兩屆邀請日本球隊參賽，今年由沖繩前田HAWKS在58支球隊的參戰的宜野灣市長盃中奪冠，取得來台交流...

冬盟／鄭宗哲安打開張 何恆佑2安2打點台灣山林搶勝

亞洲冬季棒球聯盟今天晚場是2支中職球隊交手，台灣山林隊何恆佑單場2安2打點，鄭宗哲首安開張，終場以5比2擊敗台灣海洋隊

棒球／辜仲諒續推亞洲大聯盟 周思齊首度襄助

亞洲棒球總會（BFA）今日於日本松山市召開今年度第二次執行委員會議，世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會會...

UBL／大專棒球聯賽邱亭堯4安4打點 南華預賽5連勝

大專棒球聯賽（公開一級）預賽南華大學今天打線發揮，邱亭堯4安4打點，率隊以13比3、7局搶下5連勝；世新大學今天與台東大...

關懷盃／62隊競賽熱鬧台東 阿妹大方贈千個手套

第31屆原棒協關懷盃11月30日進行第二天賽程，原住民出身的職棒前役、現役球員集合台東，在各個球場身體力行回饋基層，今日...

亞洲少棒賽／MVP黃力垣2度碰南韓有策略 欣賞左投林昱珉

U12亞洲少棒錦標賽台灣奪冠，賽會MVP黃力垣預賽對韓國當經驗，冠軍戰再對上、完投6局率隊奪冠，他欣賞12強賽同為左投的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。