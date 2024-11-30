棒球／辜仲諒續推亞洲大聯盟 周思齊首度襄助

亞洲棒球總會（BFA）今日於日本松山市召開今年度第二次執行委員會議，世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會會長辜仲諒2022年上任時拋出「團結亞洲，打造亞洲大聯盟」的願景，擁有45億人口的亞洲被視為潛力新藍海，希望透過整合各界資源，致力提升亞洲各國基層棒球水準，朝打造世界棒壇新勢力目標前進。

辜仲諒致詞時特別感謝日本棒球協會用心安排，讓年終執委會能在日本松山市順利舉行，也不忘向從西亞遠道而來的伊朗、巴基斯坦會長及會員致謝，為了亞洲棒球的發展，「飛越三、四千公里，辛苦你們了！」此次BFA執行委員會議，前中信兄弟球星、亞洲棒球總會會長特助周思齊亦首度參與，全力襄助辜仲諒會長推展亞洲棒球業務。

會中決議明年將由中國棒球協會承辦第四屆亞洲女子棒球錦標賽、第31屆亞洲棒球錦標賽兩大重點賽事。辜仲諒期許，繼今年成功舉辦第五屆U23世界盃棒球賽後，中國能逐漸成為亞洲棒球重鎮。

會議中，巴基斯坦代表建議明年西亞盃前兩名隊伍可直接參加亞錦賽；泰國代表則提議，由泰國承辦亞洲女子棒球錦標賽分區預賽，各國為了提升自身棒球實力，均積極爭取參賽與賽事承辦權。

辜仲諒上任以來，2022年設立東南亞棒球發展暨訓練中心、捐贈球具扶植泰國青少棒，2023年更前進杭州蕭山區的瓜瀝棒球場設立亞洲女子棒球訓練基地，並與中國棒球協會簽訂合作備忘錄，選定特定省市打造棒球重點發展區域，建設青少年棒球培訓基地，向下扎根各國基層棒球，希望不久的將來，這股新力量將翻新亞洲棒球新面貌。 亞洲棒球總會今（20）日於日本松山市召開今年度第二次執行委員會議，世界棒壘球總會執行副會長暨亞洲棒球總會會長辜仲諒（左2）、特助周思齊（左1）出席。圖／中華棒球協會提供

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