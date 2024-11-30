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UBL／大專棒球聯賽邱亭堯4安4打點 南華預賽5連勝

中央社／ 台北30日電
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽南華大學30日打線發揮，邱亭堯（前）單場4安4打點，率隊以13比3、7局提前搶下5連勝。圖／大專體總提供
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽南華大學30日打線發揮，邱亭堯（前）單場4安4打點，率隊以13比3、7局提前搶下5連勝。圖／大專體總提供

大專棒球聯賽（公開一級）預賽南華大學今天打線發揮，邱亭堯4安4打點，率隊以13比3、7局搶下5連勝；世新大學今天與台東大學交手以5比6吞敗，目前戰績5敗、勝場還沒開張。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽南華大學賽前4戰全勝，今天與開南大學交手，由投手楊博巽先發，楊博巽雖然前4局都讓開南大學有攻勢上壘，但都穩守不失分，5局有狀況，單局被敲出3支安打，包括2支二壘打，投出1次保送，加上隊友1次守備失誤失掉3分。

楊博巽今天總計用101球投5局，被敲出7支安打，投出9次三振，失掉3分（1分責失分）、奪下勝投，李柏毓後援2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，替球隊守住勝利。

南華大學開賽就有攻勢，抓準對方投手、守備有狀況，單局3安、2保送、1次失誤，1局下就攻下4分，3局下靠著接連安打、失誤、邱亭堯適時安打再添2分，楊立隆高飛犧牲打送回團隊第7分。

南華大學4局下再起攻勢，靠著接連四壞保送，邱乙正、邱亭堯、楊立隆接連安打單局再添3分，5局下靠著高飛犧牲打跑回分數，6局下再靠著潘思佑適時安打多添2分保險分。

南華大學今天團隊敲出12支安打攻勢串聯，8棒捕手邱亭堯單場4打數都敲出安打，貢獻4分打點，打擊表現最亮眼，南華搶下預賽5連勝。

世新大學今天與台東大學交手，前8局打完5比4領先，9局上牛棚失守，讓台東大學靠著單局3支安打攻下2分超前，9局下沒能追回分數，以5比6吞敗，本屆首勝要再等等。

棒球

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