關懷盃／62隊競賽熱鬧台東 阿妹大方贈千個手套
第31屆原棒協關懷盃11月30日進行第二天賽程，原住民出身的職棒前役、現役球員集合台東，在各個球場身體力行回饋基層，今日舉行的開幕儀式，62支參賽隊伍齊聚台東縣立第一棒球場，原住民歌后張惠妹也大方贈與給參賽選手1000個棒球手套。
適逢12強棒球賽中華隊抱回世界冠軍，新任理事長王勝偉盼這股熱潮能一直延燒下去，「相信大家都看到非常精彩的比賽，期許未來更多原住民小朋友，在更大舞台發光發熱。」
按照慣例，開幕典禮上除了有部落頭目為賽會祈福，也邀請去年冠軍的三星國小少棒隊以及七賢國中青少棒隊進行舞蹈演出，而來自日本的前田小學也帶來沖繩傳統歌舞同樂，最後更在原民女歌手Says張惠春和舞團原民嬌娃的勁歌熱舞下，將氣氛炒到最高點。
關懷盃連續2年邀請日本沖繩縣的少棒隊前來交流，這次由浦添市立前田小學代表，今天他們進行一日2戰，早上先以4：2力退太巴塱國小，下午再用10：0擊退泰源國小，取得2連勝登上小組第一晉級14強。
這次前田小學在關懷盃與許多臺灣原住民棒球小選手互動，感受最「原汁原味」的台式棒球，仲宗根章仁認為因為現在棒球人口正在減少，所以不管什麼民族，能一起打棒球就是很棒的一件事。
同樣以快樂打棒球為主旨，原棒協每年都會在關懷盃發放給各球隊物資，今年除了果菜汁、保久乳、脆麵等食物供應，原住民歌后張惠妹也大方贈與給參賽選手1000個棒球手套、眼貼和鈦項鍊，上面都印有「阿妹」的個人LOGO，並採用符合風格的粉、黑配色。
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