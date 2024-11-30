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亞洲少棒賽／MVP黃力垣2度碰南韓有策略 欣賞左投林昱珉

中央社／ 台北30日電
U12亞洲少棒錦標賽落幕，最終由中華隊奪得隊史第8冠，冠軍戰先發投手黃力垣獲選最有價值球員（MVP）。記者蘇健忠／攝影
U12亞洲少棒錦標賽落幕，最終由中華隊奪得隊史第8冠，冠軍戰先發投手黃力垣獲選最有價值球員（MVP）。記者蘇健忠／攝影

U12亞洲少棒錦標賽台灣奪冠，賽會MVP黃力垣預賽對南韓當經驗，冠軍戰再對上、完投6局率隊奪冠，他欣賞12強賽同為左投的林昱珉，未來希望追隨偶像大谷翔平腳步去美國打球。

亞洲少棒錦標賽中華隊預賽與南韓交手，黃力垣先發投2.1局無失分，投出3次三振，但中華隊終場以0比1吞敗，冠軍戰再扛先發重責，黃力垣完投6局僅被敲出4支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，率隊以5比1奪冠。

中華隊總教練章子健表示，黃力垣有左投優勢，球速雖然不是特別快，但控球穩定，預賽觀察南韓隊對左投攻擊掌握度不高，所以冠軍決定再派出黃力垣先發。

黃力垣表示，第一次遇到南韓不知道對手實力，只覺得南韓隊很會打、力量很大，預賽實際交手發現南韓隊的擊球沒有很扎實，冠軍戰策略就是丟好球讓對手打不好，也感謝隊友開賽就打下5分，投起來更安定。

黃力垣也有關注世界12強棒球賽，欣賞同為左投的旅美好手林昱珉，提到林昱珉動作特殊、球的轉速高，變化球角度很好；黃力垣的偶像是日籍好手大谷翔平，希望未來也有機會到美國打球，現在也有開始念英文。

章子健提到，賽前就鎖定日本、南韓，日本隊本來就知道實力不錯，但南韓隊的身材像高中生，看到時有嚇一跳，南韓隊陣中有2、3名球速可達120公里的球員，在冠軍戰前也有針對攻擊速球協助球員調整，提醒他們加強擊球穩定度，不要求大棒。

台灣在國際賽屢創佳績，是否讓球員不再畏懼日本、南韓，章子健表示大家，亞洲就是日本、南韓、台灣是一級的球隊，「我們顧忌他們、他們也會顧忌我們」，不斷鼓勵球員，希望他們展現自信，可以代表台灣出國比賽，就代表是少棒層級最好的球員。

大谷翔平 林昱珉

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