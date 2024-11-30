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關懷盃／棒球越來越厲害！沖繩教頭從12強談台灣印象

聯合報／ 記者蘇志畬／台東即時報導
原棒協舉辦的關懷盃，沖繩前田HAWKS隊大宜見輝和打擊。記者蘇志畬／攝影
原棒協舉辦的關懷盃，沖繩前田HAWKS隊大宜見輝和打擊。記者蘇志畬／攝影

原棒協舉辦的關懷盃連續兩屆邀請日本球隊參賽，今年由沖繩前田HAWKS在58支球隊的參戰的宜野灣市長盃中奪冠，取得來台交流的機會，監督仲宗根章仁期待球員能珍惜第一次出國的機會，多多學習台灣文化，「台灣棒球越來越厲害。」

沖繩前田HAWKS今天在軟式少棒組首戰4：2險勝太巴塱國小，仲宗根章仁表示，今天對方投手表現不錯，自己這邊的打擊還需要改善，這次也因六年級生中的第四棒主力因考試沒能隨行。

談到對台灣棒球的印象，仲宗根章仁立刻提到今年世界12強棒球賽，「台灣棒球越來越厲害，12強也是台灣奪冠，覺得很厲害，台灣跟沖繩的關係也很好。」

沖繩前田HAWKS出賽時，沒有上場的球員們會主動將場邊頭盔、球棒等排列整齊，展現特殊文化，仲宗根章仁也表示，球聚如果不整齊，下場的球員也會感覺不舒服，因此希望他們能夠自發性的去排列，這樣的方式去教育選手。

沖繩前田HAWKS誕生不少傑出校友，西武獅隊投手與座海人就來自此校，還有前樂天金鷲隊島井寬仁；仲宗根章仁表示，這些職棒校友在每年1月1日都會來學校幫忙訓練，要國小生學習他們的球技有難度，更希望學習到態度這一面。

原棒協舉辦的關懷盃連續兩屆邀請日本球隊參賽，今年由沖繩前田HAWKS取得代表機會來台交流。記者蘇志畬／攝影
原棒協舉辦的關懷盃連續兩屆邀請日本球隊參賽，今年由沖繩前田HAWKS取得代表機會來台交流。記者蘇志畬／攝影
原棒協舉辦的關懷盃連續兩屆邀請日本球隊參賽，今年由沖繩前田HAWKS取得代表機會來台交流。記者蘇志畬／攝影
原棒協舉辦的關懷盃連續兩屆邀請日本球隊參賽，今年由沖繩前田HAWKS取得代表機會來台交流。記者蘇志畬／攝影
原棒協舉辦的關懷盃連續兩屆邀請日本球隊參賽，今年由沖繩前田HAWKS取得代表機會來台交流。記者蘇志畬／攝影
原棒協舉辦的關懷盃連續兩屆邀請日本球隊參賽，今年由沖繩前田HAWKS取得代表機會來台交流。記者蘇志畬／攝影

棒球 樂天金鷲 西武獅

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